Bolsonaro: "paranoia" por medicamentos lo llevó a manipular tobillera electrónica

Bolsonaro ha afirmado haber tenido una "alucinación" de que había un cable dentro de la tobillera. Bolsonaro, de 70 años, ha alegado también que no duerme bien y que estaba "alucinado" porque creía que en el interior de la tobillera había un sistema de escucha. Ha relatado que comenzó a manipular el aparato desde la tarde del viernes hasta la medianoche del sábado, cuando el dispositivo lanzó una alerta a las autoridades

Veelicus #2 Veelicus
Podria colar, tiene el fachapass
#3 PerritaPiloto
#2 #1 Vamos a ver, que bien de la cabeza no está, pero eso seguramente no tiene que ver con consumo de medicamentos y le venía pasando desde hace mucho. Para ser tan fascista algo le tiene que pasar en la cabeza.
estemenda #4 estemenda
#3 Lo de alegar "locura transitoria" está muy manido, no me creo nada de nada. Yo también querría fugarme si me esperaran 27 años de cárcel.
#5 PerritaPiloto
#4 Que no es transitoria, que lleva estando un poco loco al menos desde que es fascista, aunque quizás los fascistas no sean enfermos mentales, simplemente malas personas.
estemenda #1 estemenda *
#0 www.meneame.net/story/jair-bolsonaro-expresidente-brasil-niega-haber-i
" ... aseguró que su comportamiento se debió a un episodio de “paranoia” y “alucinaciones” provocadas por la combinación de un antidepresivo y un antiepiléptico."
