Bolsonaro: "paranoia" por medicamentos lo llevó a manipular tobillera electrónica

Bolsonaro ha afirmado haber tenido una "alucinación" de que había un cable dentro de la tobillera. Bolsonaro, de 70 años, ha alegado también que no duerme bien y que estaba "alucinado" porque creía que en el interior de la tobillera había un sistema de escucha. Ha relatado que comenzó a manipular el aparato desde la tarde del viernes hasta la medianoche del sábado, cuando el dispositivo lanzó una alerta a las autoridades