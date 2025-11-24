edición general
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, niega haber intentado fugarse tras manipular tobillera electrónica

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro pasó su primera noche preso en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia, donde fue detenido después de que intentara manipular su tobillera electrónica con un soldador, según las autoridades. Durante una audiencia de control de detención, Bolsonaro negó que su intención fuera fugarse y aseguró que su comportamiento se debió a un episodio de “paranoia” y “alucinaciones” provocadas por la combinación de un antidepresivo y un antiepiléptico.

#2 Leon_Bocanegra
Es que no quería fugarse, solo estaba probando si en la tobillera podía correr el Doom
6 K 74
#6 Setis
#2 Él intenta correr, pero la tobillera se lo dificulta. Lo de Doom va aparte.
0 K 7
frg #7 frg
#2 Y puede, pero no necesitas un soldador.
0 K 11
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#2 #1 #5 es otoño y seguro que era una tobillera de hoja caduca
0 K 20
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Sólo comprobaba si la tobillera era del lote del ministerio de igualdad :troll:
0 K 13
Magog #4 Magog
Que puta rata.... Los mas machotes son siempre las mas putas
0 K 11
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"donde fue detenido después de que intentara manipular su tobillera electrónica con un soldador"
Para nada pretedia fugarse... solo intentaba conectarla a Alexa... xD xD xD

"episodio de “paranoia” y “alucinaciones” provocadas por la combinación de un antidepresivo y un antiepiléptico."
Pues que cambie de camello
0 K 10
Kafkarudo #5 Kafkarudo
Le creo que no se quería fugar.
Hay que ser demasiado tonto para fugarse de esa forma.
Con el dinero, recursos, y apoyo que tiene si se planea fugar realiza un plan mejor elaborado que abrir la tobillera el mismo con un soldador.
0 K 6

