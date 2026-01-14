edición general
Bolaños fichó de asesor al abogado de un fondo buitre tras prometer Sánchez 184.000 viviendas públicas

El ministro de Presidencia incorporó a su gabinete en enero de 2024 al representante legal de Avalon Properties, un vehículo del fondo buitre Ares Management que compra decenas de viviendas y edificios enteros para explotarlos en régimen de alquiler.

Raúl_Rattlehead #1 Raúl_Rattlehead *
Vaya dictadura comunista tan rara en la que se permite a los fondos buitres especular con la vivienda y en la que se contrata de asesor de un ministro a un extrabajador de dichos fondos buitres. A ver si encuentro la parte en la que Marx decía "Recordad que para un buen comunismo hace falta dejar que el sector privado haga lo que le salga la polla porque el mercado está por encima de tu derecho a vivir bajo techo"
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Hemos sido PSOEizados
#4 Marisadoro
¿Abogado puriempleado?
#6 Vespas
Pero es que aunque sólo sea por imagen o por el qué dirán. O porque te agarra la oposición con el tema y no te suelta hasta destrozarte. ¿En qué leches pensabas, Bolaños?¿Cuantos benditos hervores les faltan a nuestros políticos?

Si la noticia es tal cual la cuentan, en mi opinión esta misma tarde Bolaños debería irse a su casa.
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#6

Aquí hay dos posibilidades:
- El fichaje es un inflistrado de los buitres para hacer legislación favorable, al estilo de los que hace Goldman Sachs en EEUU. Lo dudo porque entonces El Confidencial callaría cual puta por rastrojo.
- El fichaje es para conocer la estrategia del enemigo y poder paliarla/contrarrestarla. O simplemente, se le ficha por ser un experto en el tema, cosa que no me parece mala idea.
Raúl_Rattlehead #9 Raúl_Rattlehead
#8 me da que es la primera pero ampliando a qué no hay ni un alto cargo del PSOE que no sea un rentista usurero y por encima de todo está su beneficio personal.
Harkon #5 Harkon
Pero luego vótenme a mi que hay que parar a la ultraderecha y no se qué de la pinza de Podemos
A.more #2 A.more
La armada fascista por tierra mar y aire
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#_5 - Verás que casoplón me he pillado, Perro.
- Ve con cuidado, moñas, que los que nos votan tienen tragaderas premium pero no todos son tontos.  media
