Bolaños fichó de asesor al abogado de un fondo buitre tras prometer Sánchez 184.000 viviendas públicas

El ministro de Presidencia incorporó a su gabinete en enero de 2024 al representante legal de Avalon Properties, un vehículo del fondo buitre Ares Management que compra decenas de viviendas y edificios enteros para explotarlos en régimen de alquiler.
| etiquetas: bolaños , asesor , fondo buitre , vivienda
Si la noticia es tal cual la cuentan, en mi opinión esta misma tarde Bolaños debería irse a su casa.
Aquí hay dos posibilidades:
- El fichaje es un inflistrado de los buitres para hacer legislación favorable, al estilo de los que hace Goldman Sachs en EEUU. Lo dudo porque entonces El Confidencial callaría cual puta por rastrojo.
- El fichaje es para conocer la estrategia del enemigo y poder paliarla/contrarrestarla. O simplemente, se le ficha por ser un experto en el tema, cosa que no me parece mala idea.
- Ve con cuidado, moñas, que los que nos votan tienen tragaderas premium pero no todos son tontos.