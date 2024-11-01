El BOE desmiente a Feijóo, Ayuso y Vox: la regularización de migrantes exige pruebas, arraigo y ausencia de antecedentes penales

El decreto aprobado por el Gobierno no da papeles “a granel” ni regulariza delincuentes: exige residencia previa, cinco meses en España, ausencia de antecedentes penales y controles policiales y europeos. Feijóo ha llegado a afirmar que el Gobierno regularizará a inmigrantes “que han delinquido”, que “han abusado de una mujer” o que “han robado”. También ha hablado de una regularización “a granel” y ha sembrado la idea de que personas con perfiles peligrosos podrán obtener residencia. Pero el BOE dice otra cosa