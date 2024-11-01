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El BOE desmiente a Feijóo, Ayuso y Vox: la regularización de migrantes exige pruebas, arraigo y ausencia de antecedentes penales

El BOE desmiente a Feijóo, Ayuso y Vox: la regularización de migrantes exige pruebas, arraigo y ausencia de antecedentes penales

El decreto aprobado por el Gobierno no da papeles “a granel” ni regulariza delincuentes: exige residencia previa, cinco meses en España, ausencia de antecedentes penales y controles policiales y europeos. Feijóo ha llegado a afirmar que el Gobierno regularizará a inmigrantes “que han delinquido”, que “han abusado de una mujer” o que “han robado”. También ha hablado de una regularización “a granel” y ha sembrado la idea de que personas con perfiles peligrosos podrán obtener residencia. Pero el BOE dice otra cosa

| etiquetas: boe , bulos , feijóo , ayuso , vox , regularización , migrantes
22 12 1 K 194 Desinfórmame
5 comentarios
22 12 1 K 194 Desinfórmame
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Y el calendario, y el mapa, y el clima, no dicen una verdad ni por equivocación. También les van los resultados electorales en ello, sin dijesen la verdad no gobernarían ni en su casa.
4 K 52
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Los mentirosos mintiendo? No creo...
3 K 42
pepel #3 pepel
No la voy a votar cansina, pero está hartamente desmentido este tipo.
1 K 31
smilo #4 smilo
Fakejoo miente el 100% de las ocasiones que habla en contra del gobierno, no es ninguna novedad.
1 K 15
#5 IsraelEstadoGenocida
La realidad desmiente a Feijoo, VOX & Cía. Cada día.
0 K 11

menéame