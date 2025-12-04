·
Boda masiva en Gaza: cientos de personas se reúnen para celebrar la unión de 50 parejas
Grandes multitudes se reunieron para celebrar una boda masiva en Khan Younis, en el sur de Gaza, donde más de 50 parejas ataron sus lazos.
#8
frankiegth
*
#7
. Si tan dispuesto estás a comprarles la moto a las agendas de los mass media por lo menos no te olvides de ponerte el casco.
0
K
13
#1
frankiegth
*
Esta noticia, que ya ha circulado por RTVE,
me parece irrelevante e irresponsable
porque no se puede pretender tapar con ella ni un solo asesinato más de inocentes y niños. En Gaza la vida no sigue, en Gaza y Cisjordania la vida sigue estando seriamente amenazada.
De hoy mismo :
'...
Al menos cinco muertos, incluidos dos niños, en un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza
...'
www.meneame.net/story/menos-cinco-muertos-incluidos-dos-ninos-ataque-i
0
K
13
#2
Xtrem3
#1
Es relevante desde que todos hemos entrado aquí esperando una masacre.
0
K
10
#3
Mecaguen
Esta noticia no tapa absolutamente nada y demuestra que si, que la vida sigue en Gaza y que el pueblo palestino no ha sido vencido. Que además salga en RTVE y en CNN es muy positivo.
Así que totalmente relevante, responsable y necesaria.
0
K
8
#5
frankiegth
*
#3
. Te entiendo, pero esta noticia compra la
falsa narrativa
del "plan de paz" para Gaza. Aquí otra noticia del mismo
4 de diciembre de 2025
, entre esos cinco asesinados con bombazo en una tienda de campaña, dos niños. No, la vida no sigue :
0
K
13
#7
Mecaguen
#5
Esta noticia no compra nada. No hay cuerpo de texto, ni locución, ni opinión. Solo un dato y dos testimonios de protagonistas. Ojalá todas las noticias fueran así de objetivas.
0
K
8
#4
Bhuvaya
En los guetos judíos de la segunda guerra mundial también hacían lo mismo. Se han convertido en sus verdugos. Quedará para la Historia.
0
K
6
#6
bigmat
¿Son todas los miembros de las parejas mayores de edad? ¿Lo hacen todas por propia voluntad sin presión sociofamiliar?
Yo les preguntaría esto a todos y todas.
1
K
-1
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
