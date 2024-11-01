Los bloqueos de LaLiga se descontrolan: ahora también caen Glovo y las páginas de esquí

LaLiga no parece dispuesta a conformarse con los bloqueos indiscriminados que está realizando jornada tras jornada y que deja a los usuarios sin tener acceso a la red a través de webs completamente legítimas. Ahora, también se ha propuesto terminar con la comida a domicilio e, incluso, con las páginas web que dan acceso a las webcams presentes en las pistas de nieve. Como podemos ver en la imagen que adjuntamos a continuación, Peterson ha mostrado como la IP de Glovo ha estado bloqueada durante el día de ayer, 8 de marzo, en varios momentos...