Los bloqueos de LaLiga se descontrolan: ahora también caen Glovo y las páginas de esquí

LaLiga no parece dispuesta a conformarse con los bloqueos indiscriminados que está realizando jornada tras jornada y que deja a los usuarios sin tener acceso a la red a través de webs completamente legítimas. Ahora, también se ha propuesto terminar con la comida a domicilio e, incluso, con las páginas web que dan acceso a las webcams presentes en las pistas de nieve. Como podemos ver en la imagen que adjuntamos a continuación, Peterson ha mostrado como la IP de Glovo ha estado bloqueada durante el día de ayer, 8 de marzo, en varios momentos...

#1 Leon_Bocanegra *
Uy, eso de dejar a la gente sin glovo en noches de fútbol va a poner al sector de la hostelería de uñas con la liga.
Esto se pone interesante.
josde #3 josde
Tebas y su juez, cada vez meten mas la pata, algún día se van a encontrar con la horma de su zapato.
Kleshk #2 Kleshk
Da igual, aquí no pasa nada, podrían bloquear todo que seguimos sin hacer nada...
a69 #4 a69
Yo que cloudflare pondría en el segmento bloqueado ( no se exactamente cómo funciona, pero hay webs que van por cloudflare que no se bloquean) a medios de comunicación, marca.com, Renfe, aerolíneas, taxis.....
