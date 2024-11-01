El blindaje del profesorado de religión en la escuela pública vuelve a abrir una brecha entre los socios de Chivite

Geroa Bai, principal socio de los socialistas en el Gobierno de Navarra, rechaza la propuesta del PSN y Contigo/Zurekin de derogar la ley que blinda a los profesores de religión elegidos por el obispo pese a que su carga lectiva se ha reducido a la mitad
profesor de religioncatequista. Tendréis garantizado un sueldo para toda la vida y probablemente sin necesidad de trabajaradoctrinar a los niños.
Van bajo palio.
La religión no tiene cabida en los colegios.