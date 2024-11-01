edición general
El blindaje del profesorado de religión en la escuela pública vuelve a abrir una brecha entre los socios de Chivite

Geroa Bai, principal socio de los socialistas en el Gobierno de Navarra, rechaza la propuesta del PSN y Contigo/Zurekin de derogar la ley que blinda a los profesores de religión elegidos por el obispo pese a que su carga lectiva se ha reducido a la mitad

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Ya sabéis, no hagáis oposiciones a materias como matemáticas o lengua, son muy duras y no tenéis garantía de aprobar. Mejor hacer la pelota al obispo y hacerse profesor de religion catequista. Tendréis garantizado un sueldo para toda la vida y probablemente sin necesidad de trabajar adoctrinar a los niños.

Andreham #2 Andreham
#1 Algo me dice que para hacerle la pelota al obispo ya se llega tarde en edad.
ipanies #3 ipanies
El Opus es mucho Opus... Y el PxxE es cómplice histórico de esa secta.
#7 meta
#3 y no teneis que olvidar que Geroa bai es la marca del PNV en Navarra
#4 Rixx
Hasta los cojones de estos santurrones  media
Rogue #6 Rogue
El profesorado de religión, ni tiene titulación ni se presenta a oposiciones.
Van bajo palio.
kumo #5 kumo
El gobierno más progresista de la historia, decían...


La religión no tiene cabida en los colegios.
