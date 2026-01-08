·
17
meneos
19
clics
Blanqueando el fascismo: El PP y Vox negocian el "guion" de las visitas guiadas a refugios de la Guerra Civil en Alicante
En Alicante el ayuntamiento del PP negocia con VOX para adaptar el guión de las visitas a los refugios de la Guerra Civil para adaptarlos a su versión de la historia.
pp
,
vox
,
alicante
,
fascismo
,
blanqueando
7 comentarios
#2
Piscardo_Morao
¿Pero qué guion? Los fascistas bombardeaban y los demócratas se escondían en los bunkers....
3
K
47
#5
eldelcerro
Visite dos hace unos años, uno pequeño en una plaza por lo visto era medio particular y el que está debajo de la antigua estación de autobuses, apagaban las luces y ponían una grabación simulando los bombarderos.
Eso ya no va a pasar, ahora pondrán un vídeo con la guardia mora desfilando.
2
K
32
#6
Piscardo_Morao
#5
Desfilando para los fascistas y "desflorando" a españolas entre desfiles.
0
K
12
#4
jewel_throne
#3
Y muy "trumposos" estos traidores de mierda.
1
K
21
#1
jewel_throne
"Patriotras" = Patriotas de otras naciones.
1
K
21
#3
Piscardo_Morao
#1
Patriotas italo-germanos de la segunda guerra mundial, los que defendían la democracia que defienden los del PPVOX, que no te enteras.....
1
K
21
#7
Nasser
PP y Vox la misma
0
K
7
Eso ya no va a pasar, ahora pondrán un vídeo con la guardia mora desfilando.