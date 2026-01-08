edición general
Blanqueando el fascismo: El PP y Vox negocian el "guion" de las visitas guiadas a refugios de la Guerra Civil en Alicante

En Alicante el ayuntamiento del PP negocia con VOX para adaptar el guión de las visitas a los refugios de la Guerra Civil para adaptarlos a su versión de la historia.

#2 Piscardo_Morao
¿Pero qué guion? Los fascistas bombardeaban y los demócratas se escondían en los bunkers....
#5 eldelcerro
Visite dos hace unos años, uno pequeño en una plaza por lo visto era medio particular y el que está debajo de la antigua estación de autobuses, apagaban las luces y ponían una grabación simulando los bombarderos.
Eso ya no va a pasar, ahora pondrán un vídeo con la guardia mora desfilando.
#6 Piscardo_Morao
#5 Desfilando para los fascistas y "desflorando" a españolas entre desfiles.
#4 jewel_throne
#3 Y muy "trumposos" estos traidores de mierda.
#1 jewel_throne
"Patriotras" = Patriotas de otras naciones.
#3 Piscardo_Morao
#1 Patriotas italo-germanos de la segunda guerra mundial, los que defendían la democracia que defienden los del PPVOX, que no te enteras.....
#7 Nasser
PP y Vox la misma {0x1f4a9}
