edición general
6 meneos
11 clics
Blackstone y EQT compran Urbaser por 5.600 millones en la mayor operación del capital riesgo

Blackstone y EQT compran Urbaser por 5.600 millones en la mayor operación del capital riesgo

Una de las grandes operaciones del capital riesgo español ha llegado finalmente a puerto. Las gestoras Blackstone Infrastructure (Estados Unidos) y EQT (Suecia) han pactado la adquisición de la empresa española de servicios Urbaser a otro gigante del capital riesgo, Platinum Equity, según han informado este jueves en un comunicado conjunto. Fuentes próximas a la operación consultadas por Cinco Días han cifrado el importe de la misma en 5.600 millones de euros, lo que la convierte en la mayor adquisición del capital riesgo en España. En este...

| etiquetas: blackstone , eqt , compra , urbaser , 5.600 millones
4 2 0 K 86 Economía
4 comentarios
4 2 0 K 86 Economía
cocolisto #1 cocolisto
Lo del reemplazo, la invasión extranjera y el cambio de costumbres, el de poder tener un techo, cada vez peor porque nos quitan las casas esos extranjeros.
1 K 32
#3 MetalAgm *
#1 #2 Pero esto son extranjeros buenos, no vienen en patera a quitar el trabajo a los nacionales, vienen con billets a darselo a los 4 listillos terratenientes de turno y a tomar por culo sus compatriotas y el pais... ellos ya tienen su mansion con hectareas de terreno, los demas si no tienen donde caerse muertos, culpa de los de la patera...
2 K 45
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
Pues sí que hay un gran remplazo sí. Nos cambian por guiris y por mala gente.
0 K 12
vviccio #4 vviccio
A ver si espabilamos, este es el gran reemplazo: vivienda sustituida por apartamentos turísticos y trabajadores reemplazados por turistas o pensionistas extranjeros.
0 K 11

menéame