Blackstone y EQT compran Urbaser por 5.600 millones en la mayor operación del capital riesgo

Una de las grandes operaciones del capital riesgo español ha llegado finalmente a puerto. Las gestoras Blackstone Infrastructure (Estados Unidos) y EQT (Suecia) han pactado la adquisición de la empresa española de servicios Urbaser a otro gigante del capital riesgo, Platinum Equity, según han informado este jueves en un comunicado conjunto. Fuentes próximas a la operación consultadas por Cinco Días han cifrado el importe de la misma en 5.600 millones de euros, lo que la convierte en la mayor adquisición del capital riesgo en España. En este...