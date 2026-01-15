BlackRock sitúa a España en el ‘top3′ de sus países favoritos de inversión a nivel mundial

La segunda jornada del Spain Investors Day, el foro que agrupa en Madrid a los principales representantes de la industria financiera y que arrancó el miércoles, ha acogido esta mañana la mesa “Fondos de inversión y su aportación al crecimiento de la empresa española”. En ella, han participado los primeros espadas del sector de la inversión en España (BlackRock, IFM, Portobello, Bain Capital y Cofides), que han coincidido en señalar al país como un imán para el dinero extranjero, gracias unas cifras macroeconómicas envidiables.