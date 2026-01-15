edición general
BlackRock sitúa a España en el ‘top3′ de sus países favoritos de inversión a nivel mundial

La segunda jornada del Spain Investors Day, el foro que agrupa en Madrid a los principales representantes de la industria financiera y que arrancó el miércoles, ha acogido esta mañana la mesa “Fondos de inversión y su aportación al crecimiento de la empresa española”. En ella, han participado los primeros espadas del sector de la inversión en España (BlackRock, IFM, Portobello, Bain Capital y Cofides), que han coincidido en señalar al país como un imán para el dinero extranjero, gracias unas cifras macroeconómicas envidiables.

#2 Chiapela *
Inversión en ladrillo?
Está pasando lo mismo que con Aznar -zapatero.
#3 vGeeSiz
Blackrock sabe que puede exprimirnos aún más
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Porque somos más tontos que un bocao en la polla
#4 Chiapela *
#1 Inversión que pagará el populacho a través de los sobrecostes en vivienda
sotillo #7 sotillo
#4 La Clase Media de Móstoles está a favor y los que no son comunistas
sotillo #5 sotillo
#1 ¿Tontos? Ayuso le ha dicho a los fondos de inversión inmobiliaria que no va a cambiar las leyes y que si tienen alguna duda de lo bien que van las cosas que hablen con la familia Aznar
#11 Suleiman
Pais para buitres que no tiene un presidente con coj... de pararlos.
#6 alfinal
"imán para el dinero extranjero" = "te regalamos los inmuebles que deberían ser para que los jóvenes se emanciparan"

Y más cuando el dólar cada vez lo quieren menos países.
toshiro #9 toshiro
Un país para robarlo
#8 cunaxa
La cagamos.
Si es bueno para ellos, es malo para nosotros.
Solinvictus #10 Solinvictus
Que España no es Madrid, pero poco a poco lo están consiguiendo
