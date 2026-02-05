edición general
El bitcóin pierde los 70.000 dólares tras caer casi un 12 % en tres días

El precio del bitcóin, la criptomoneda más importante del mercado, ha perdido este jueves el nivel de los 70.000 dólares tras caer casi el 12 % en tres días y ha marcado mínimos inéditos de hace 15 meses. Según datos de Bloomberg, a las 14.45 horas (13.45 GMT) el precio del activo digital se situaba en 69.345,6 dólares, una caída del 4,57 % respecto al precio de cierre anterior. En tan solo tres días, la caída de esta divisa es del 11,71 %; en lo que va de año, el retroceso acumulado es de un 20,88 %. Desde su máximo en octubre de 2025, en l

Javi_Pina #2 Javi_Pina
Venga, si vuelve a valer 1€ compro unos cuantos
sorrillo #3 sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí: www.meneame.net/c/33037049

Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#4 Ahora hay factores que en otras ocasiones no habia. Hay mucho ETF y tal...

Hay que recordar aquello de "rentabilidades pasadas no garantizar rentabilidades futuras".
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
No soy criptobro pero así desde que sigo el tema de lejos recuerdo al menos tres hostias pero como del 80% ... no sé si esta será la definitiva o no, aunque esta vez el otro día vi un vídeo de un pavo que decía que ballenas de los primeros tiempos estaban moviendo los bitcoin (gente que los tenía desde hace 15 años o así) Tampoco os puiedo decir si lo que decía el pavo del vídeo era cierto o no, porque en estos tiempos est;an las cosas como para fiarse.
rafaLin #4 rafaLin
#1 Cada 4 años exactos, puntual como un reloj. Este año no creo que llegue a caer tanto, pero un 60% sí es bastante posible... el mínimo debería estar en noviembre o diciembre, luego 3 años de subida, y 2030 otra vez pabajo.
#5 vicox
#4 Mi hipótesis es que como ha bajado el oro y la plata, pues también baja el bitcoins, pero cuando suban los primeros el otro subirá, o no.
Con este dato, tu tienes problemas con hacienda como consecuencia de los múltiples millones que quieres regularizar. ¿a que si?
sorrillo #6 sorrillo *
#1 Esta gráfica según su explicación muestra si las ballenas están usando las casas de cambio:

cryptoquant.com/asset/btc/chart/flow-indicator/exchange-whale-ratio?ex
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#6

¿Están vendiendo a mitad de precio? Claro que lo han comprado mucho más abajo ... Y falta ver el volumen de ventas para ver su influencia.
sorrillo #9 sorrillo
#1 Y en esta otra gráfica se muestran los monederos que llevaban años sin movimiento y ahora han vuelto a tenerlo:

www.bitcoinmagazinepro.com/charts/whale-shadows/
