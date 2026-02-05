El bitcóin pierde los 70.000 dólares tras caer casi un 12 % en tres días

El precio del bitcóin, la criptomoneda más importante del mercado, ha perdido este jueves el nivel de los 70.000 dólares tras caer casi el 12 % en tres días y ha marcado mínimos inéditos de hace 15 meses. Según datos de Bloomberg, a las 14.45 horas (13.45 GMT) el precio del activo digital se situaba en 69.345,6 dólares, una caída del 4,57 % respecto al precio de cierre anterior. En tan solo tres días, la caída de esta divisa es del 11,71 %; en lo que va de año, el retroceso acumulado es de un 20,88 %. Desde su máximo en octubre de 2025, en l
Hay que recordar aquello de "rentabilidades pasadas no garantizar rentabilidades futuras".
Con este dato, tu tienes problemas con hacienda como consecuencia de los múltiples millones que quieres regularizar. ¿a que si?
¿Están vendiendo a mitad de precio? Claro que lo han comprado mucho más abajo ... Y falta ver el volumen de ventas para ver su influencia.
