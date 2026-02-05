El bitcóin pierde los 70.000 dólares tras caer casi un 12 % en tres días

El precio del bitcóin, la criptomoneda más importante del mercado, ha perdido este jueves el nivel de los 70.000 dólares tras caer casi el 12 % en tres días y ha marcado mínimos inéditos de hace 15 meses. Según datos de Bloomberg, a las 14.45 horas (13.45 GMT) el precio del activo digital se situaba en 69.345,6 dólares, una caída del 4,57 % respecto al precio de cierre anterior. En tan solo tres días, la caída de esta divisa es del 11,71 %; en lo que va de año, el retroceso acumulado es de un 20,88 %. Desde su máximo en octubre de 2025, en l