Bitchat para Gaza - mensajería sin internet [eng]

Los palestinos dependen de Israel para su acceso a la electricidad, las telecomunicaciones y el enrutamiento de internet. Israel ha utilizado esta dependencia como arma en Gaza, provocando deliberadamente apagones que han dejado a los palestinos incomunicados entre sí y con el mundo exterior. Bitchat te permite seguir enviando mensajes incluso cuando no hay internet o electricidad. Conecta los teléfonos directamente a través de Bluetooth, y cada teléfono ayuda a pasar los mensajes, permitiendo que la comunicación se extienda mucho más allá