Bitchat para Gaza - mensajería sin internet [eng]

Los palestinos dependen de Israel para su acceso a la electricidad, las telecomunicaciones y el enrutamiento de internet. Israel ha utilizado esta dependencia como arma en Gaza, provocando deliberadamente apagones que han dejado a los palestinos incomunicados entre sí y con el mundo exterior. Bitchat te permite seguir enviando mensajes incluso cuando no hay internet o electricidad. Conecta los teléfonos directamente a través de Bluetooth, y cada teléfono ayuda a pasar los mensajes, permitiendo que la comunicación se extienda mucho más allá

pensacola
Y qué pasa si el grupo a está a mucha distancia del b?
Supercinexin
Me preguntó cuál será el uso real de éstas mierdas en Gaza. ¿En torno al 0%? ¿0.001%?

Siempre que hay una situación catastrófica aparece el techie de los cojones a salvar el mundo con una app. En el COVID vimos muchas. El subnormal de Elon también se apareció con algo parecido cuando había que rescatar a los críos aquellos de la gruta submarina, diciendo chorradas hasta que aquel submarinista inglés le envió a tomar por culo, que es básicamente lo que deberíamos hacer la gente decente con quienes vienen a presentara enésima mierda software como solución definitiva a todo.
Urasandi
Espero que se extienda. Nunca sabemos cuando lo podremos necesitar, y seguro que evita ciertos controles...
