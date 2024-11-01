El biometano busca suelo en Albacete pese a los rechazos

Vecinos, plataformas y equipos de Gobierno se unen contra proyectos que procesan residuos ajenos en terrenos propios. Un negocio que podría mover hasta 5.000 millones de euros en los próximos años con instalaciones dimensionadas para procesar más de 100.000 toneladas de residuos anuales en municipios que apenas cuentan con granjas locales. El biometano es un gas natural renovable que se obtiene mediante digestión anaerobia, un proceso por el que bacterias descomponen materia orgánica (purines, gallinaza, residuos alimentarios) en ausencia de ox
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Que la pongan cerca del Zendal en Madrid que hay espacio
Más que nada lo digo por que la mierda siempre la sacan de quien la consume o genera que es la ciudad, ¿por qué? Por que esas instalaciones huelen a kilometros a MIERDA por que es lo que generan, pero ¿Quién se beneficia? Las ciudades, se comen la carne, y la calientan con el biometano.
Quién quiera peces que se moje, si las ciudades quieren Energía y grandes cantidades de alimentos, que se coman también los inconvenientes y sean conscientes de que es acumular gente....
Cierto que las instalaciones que generaron la mierda, entonces tendrán que trasladarlas a quienes las producen, si principalmente son por cantidad las ciudades, allá que irán.
"debería ser alejada de núcleos habitados." Pero como eso no es posible que cada perro se lama la suya, si por cantidad de personas toca alejada del núcleo pero en el Término municipal de la localidad de Albacete por que ellos son los principales productores de esa mierda, que no nos la traigan al… » ver todo el comentario