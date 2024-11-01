El biometano busca suelo en Albacete pese a los rechazos

Vecinos, plataformas y equipos de Gobierno se unen contra proyectos que procesan residuos ajenos en terrenos propios. Un negocio que podría mover hasta 5.000 millones de euros en los próximos años con instalaciones dimensionadas para procesar más de 100.000 toneladas de residuos anuales en municipios que apenas cuentan con granjas locales. El biometano es un gas natural renovable que se obtiene mediante digestión anaerobia, un proceso por el que bacterias descomponen materia orgánica (purines, gallinaza, residuos alimentarios) en ausencia de ox