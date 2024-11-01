¿Bioarma hecha a medida? Toxinas diseñadas por IA eluden los controles de seguridad utilizados por las empresas que venden genes [eng]

El bioingeniero de Microsoft Bruce Wittmann normalmente utiliza inteligencia artificial (IA) para diseñar proteínas que podrían ayudar a combatir enfermedades o a cultivar alimentos. Pero el año pasado, utilizó herramientas de IA como un posible bioterrorista: creando planos digitales para proteínas que podrían imitar venenos y toxinas mortales como la ricina, la botulínica y la Shiga.