edición general
7 meneos
15 clics

¿Bioarma hecha a medida? Toxinas diseñadas por IA eluden los controles de seguridad utilizados por las empresas que venden genes [eng]

El bioingeniero de Microsoft Bruce Wittmann normalmente utiliza inteligencia artificial (IA) para diseñar proteínas que podrían ayudar a combatir enfermedades o a cultivar alimentos. Pero el año pasado, utilizó herramientas de IA como un posible bioterrorista: creando planos digitales para proteínas que podrían imitar venenos y toxinas mortales como la ricina, la botulínica y la Shiga.

| etiquetas: ia , bioarmas
7 0 0 K 123 ciencia
3 comentarios
7 0 0 K 123 ciencia
capitan__nemo #1 capitan__nemo
¿Y por qué cultivar esas nuevas toxinas si puedes cultivar las originales la ricina, la botulinica, la shiga y otras de sobra conocidas de las que se conocerá el proceso aunque pueda ser dificil? Generar esas nuevas toxinas será el doble de dificil, o mucho mas.
0 K 20
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 lo dice el articulo. Para evadir los controles habituales

"DNA vendors typically use screening software to flag sequences that might be used to cause harm. But the researchers report that this software failed to catch many of their AI-designed genes—one tool missed more than 75% of the potential toxins."
2 K 41
OCLuis #3 OCLuis *
Nos vamos a ir ATPC.

Por favor, que alguna civilización extraterrestre nos extermine, que algún meteorito nos destruya o que alguna llamarada solar deje esterilizada la tierra. Cualquier cosa con tal de no cargar con la vergüenza de pertenecer a una especie que se destruyó a sí misma porque puso en los puestos de control y de responsabilidad a gente que permite cualquier cosa por dinero, hasta fabricar bichos como estos.
1 K 22

menéame