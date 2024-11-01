¿Bioarma hecha a medida? Toxinas diseñadas por IA eluden los controles de seguridad utilizados por las empresas que venden genes [eng]

El bioingeniero de Microsoft Bruce Wittmann normalmente utiliza inteligencia artificial (IA) para diseñar proteínas que podrían ayudar a combatir enfermedades o a cultivar alimentos. Pero el año pasado, utilizó herramientas de IA como un posible bioterrorista: creando planos digitales para proteínas que podrían imitar venenos y toxinas mortales como la ricina, la botulínica y la Shiga.
"DNA vendors typically use screening software to flag sequences that might be used to cause harm. But the researchers report that this software failed to catch many of their AI-designed genes—one tool missed more than 75% of the potential toxins."
Por favor, que alguna civilización extraterrestre nos extermine, que algún meteorito nos destruya o que alguna llamarada solar deje esterilizada la tierra. Cualquier cosa con tal de no cargar con la vergüenza de pertenecer a una especie que se destruyó a sí misma porque puso en los puestos de control y de responsabilidad a gente que permite cualquier cosa por dinero, hasta fabricar bichos como estos.