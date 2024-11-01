Bill Cosby fue declarado responsable de una agresión sexual en 1972 y deberá pagar más de 19 millones de dólares en indemnizaciones (ENG)

Un jurado civil en California determinó el lunes que Bill Cosby era responsable de haber drogado y agredido sexualmente a una mujer en 1972 y le otorgó 19,25 millones de dólares. Tras un juicio de casi dos semanas en Santa Mónica, los miembros del jurado consideraron al Cosby, de 88 años, responsable de agresión sexual y abuso contra Donna Motsinger. La abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, declaró en un correo electrónico que están decepcionados y que tienen la intención de apelar el veredicto.