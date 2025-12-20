edición general
Bill Clinton, Mick Jagger o Michael Jackson: ¿quiénes aparecen en los archivos difundidos de Epstein?

El grupo de celebridades relacionadas con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein se sigue ampliando, o confirmando en algunos casos, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) haya publicado este viernes miles de archivos y fotografías. Horas antes de que se cumpliera la fecha límite impuesta por la ley que obligaba al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso, imágenes de artistas como Mick Jagger y Michael Jackson junto a Epstein y su entorno han sido difundidas.

themarquesito #2 themarquesito *
La foto esa de Bill Clinton con Michael Jackson y Diana Ross que tiene varias caras censuradas es una imagen públicamente accesible: esas caras corresponden al hijo de Diana Ross y dos de Michael Jackson.
¿Han manipulado materiales los funcionarios del Departamento de Justicia?  media
EldelaPepi #4 EldelaPepi
#2
En la pregunta está la respuesta.
pepel #3 pepel
Todos.
comadrejo #1 comadrejo
Importante posiblemente se encuentre en las zonas censuradas.
Connect #5 Connect
Esto para el mes de febrero habrá pasado la tormenta y cada uno a lo suyo. Toda esa gente tiene mucha pasta y poder. No va a pasar nada porque nadie presionará para que pase nada.
