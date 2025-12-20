Bill Clinton, Mick Jagger o Michael Jackson: ¿quiénes aparecen en los archivos difundidos de Epstein?

El grupo de celebridades relacionadas con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein se sigue ampliando, o confirmando en algunos casos, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) haya publicado este viernes miles de archivos y fotografías. Horas antes de que se cumpliera la fecha límite impuesta por la ley que obligaba al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso, imágenes de artistas como Mick Jagger y Michael Jackson junto a Epstein y su entorno han sido difundidas.