Bieito Rubido | ¿Quién odia a quién?

Es sorprendente, y preocupante –digno de ser denunciado–, la doble vara de medir que hoy sufre el español medio cuando es católico. De hecho, el catolicismo es hoy la religión más atacada y vilipendiada en España. Los fiscales miran para otro lado.

Asimismov #1 Asimismov
He votado sensacionalista porque no hay voto Basura, no voto Bieito, ... ni voto el delbate.
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador *
No hay nada más que venir a Valladolid en semana santa para ver de primera mano el acoso que sufren los católicos. No sé cómo aguantan.
#3 kaos_subversivo
Pues a poner la otra mejilla, que a este paso vais a ir al infierno, mal cristianos
kipper #4 kipper
El victimismo de esta gente es patológico.
#6 xaxipiruli *
Es la religión predominante en España y la que me ha tocado aguantar.

Lo que no voy a hacer es señalar a las minorías teniendo aquí a los adoradores de dioses de madera dando porculo, lavando el cerebro, robando y delinquiendo a manos llenas en pleno siglo XXI.
Bretenaldo #5 Bretenaldo
No comparto el victimismo de Rubido, pero, ¿tiene sentido que la fiscalía recurra la sentencia sin una intencionalidad política? ¿Tiene sentido que se pidan 3 años de prisión por lo que dijo este hombre?

Custodio Ballester publicó en septiembre y diciembre de 2016 sendos artículos titulados : “El imposible diálogo con el Islam”. En tales artículos se afirmaba, entre otros extremos: “No nos engañemos, el Islam de hoy y de siempre (...) con una mano impulsa las obras de caridad, mientras arma

