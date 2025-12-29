Bieito Rubido | ¿Quién odia a quién?

Es sorprendente, y preocupante –digno de ser denunciado–, la doble vara de medir que hoy sufre el español medio cuando es católico. De hecho, el catolicismo es hoy la religión más atacada y vilipendiada en España. Los fiscales miran para otro lado.
| etiquetas: bieito rubido , odio , cristiano , religión , españa
Lo que no voy a hacer es señalar a las minorías teniendo aquí a los adoradores de dioses de madera dando porculo, lavando el cerebro, robando y delinquiendo a manos llenas en pleno siglo XXI.
Custodio Ballester publicó en septiembre y diciembre de 2016 sendos artículos titulados : “El imposible diálogo con el Islam”. En tales artículos se afirmaba, entre otros extremos: “No nos engañemos, el Islam de hoy y de siempre (...) con una mano impulsa las obras de caridad, mientras arma
