La biblioteca que alberga literatura prohibida por el Kremlin

En los últimos años, el Hunter College de Manhattan se ha convertido en el hogar de una biblioteca de estos notables libros, miles de los cuales fueron prohibidos en su día en la Unión Soviética y en otros lugares de Europa del Este, y cientos más que hoy están censurados en Rusia. La biblioteca está dirigida por la organización sin fines de lucro Proyecto Tamizdat, que posee actualmente una de las colecciones especiales de literatura rusa de contrabando más grandes del mundo.
| etiquetas: libros , censura , propaganda , totalitarismo
PEN America has documented nearly 23,000 book bans in public schools nationwide since 2021
pen.org/banned-books-list-2025/
La prohibición de libros en las escuelas públicas de Estados Unidos se normaliza: casi 7.000 títulos fueron vetados en el último año
elpais.com/us/2025-10-07/la-prohibicion-de-libros-en-las-escuelas-publ
Crece el
… » ver todo el comentario