La biblioteca que alberga literatura prohibida por el Kremlin

En los últimos años, el Hunter College de Manhattan se ha convertido en el hogar de una biblioteca de estos notables libros, miles de los cuales fueron prohibidos en su día en la Unión Soviética y en otros lugares de Europa del Este, y cientos más que hoy están censurados en Rusia. La biblioteca está dirigida por la organización sin fines de lucro Proyecto Tamizdat, que posee actualmente una de las colecciones especiales de literatura rusa de contrabando más grandes del mundo.