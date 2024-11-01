edición general
Bernie Sanders pide que EEUU deje de ser "cómplice de las guerras de Netanyahu": "No es solo Irán, es Líbano"

Bernie Sanders pide que EEUU deje de ser "cómplice de las guerras de Netanyahu": "No es solo Irán, es Líbano"

“En menos de dos semanas, Israel ha matado a 570 personas [según el último balance, son al menos 634 muertos] y desplazado a 750.000, lo que representa más del 10% de la población del país. Los edificios residenciales están siendo bombardeados sin previo aviso”, ha escrito en su perfil de X.

Supercinexin
750.000 civiles desplazados en el Líbano porquesí, porque toca. Y la UE como quien oye llover. Eso sí, cuando Irán se defiende, entonces todos corriendo a indignarse y a chillar muy fuerte que si ataques indiscriminados contra los pobrecitos vecinos, monstruos iraníes, blablabla.

Luego quieren que les tomes en serio, que les quieras, que te sientas orgulloso de ser europedo, el Jardín de Jardines.
albx
Sr. Sanders su país ha deslocalizado toda su industria salvo la militar. No tiene otra salida que la guerra.
pepel
No puede, coño, Netanyahu le tiene cogido por los huevos papeles de Epstein.
azathothruna
Y gaza, abuelo.
Alfon_Dc
Beeney, tú porque no estuviste en la iSSla , si no entenderías que Trump haca lo que haga falta. Como será lo que tengan guardado que prefieres ser recordado como asesino de niñas en la escuela.
El otro subnormal al menos solo hablaba al patito mientras se autoderrumbaban las torres.
