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Bernat Casañas, experto en IA: "Los trabajos administrativos desaparecerán y los puestos directivos se reducirán de forma significativa"

Bernat Casañas, experto en IA: "Los trabajos administrativos desaparecerán y los puestos directivos se reducirán de forma significativa"

La revolución de la inteligencia artificial ya está aquí, pero no como la cuentan en redes sociales. Así lo afirma Bernat Casañas, consultor y formador en IA para entidades como el Gobierno de Andorra o Telefónica, quien advierte de que la verdadera transformación es más profunda y compleja. Según el experto, el impacto de la IA en el mercado laboral es inminente y amenaza con eliminar en los próximos dos años una gran cantidad de puestos de trabajo basados en la ejecución de tareas repetitivas.

| etiquetas: ia , trabajo , empleo , administrativo , directivos
5 1 0 K 69 tecnología
3 comentarios
5 1 0 K 69 tecnología
piratux #1 piratux
Ojalá Dios!
1 K 19
#2 Pitchford
Esta parte de la IA de evitar tareas repetitivas en el ordenador la veo como un gran avance, al nivel de la revolución industrial frente al trabajo manual. Otro tema es la IAG más inteligente que nosotros en autoevolución exponencial. Eso sí que acojona si se hace realidad.
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#3 Review
Con tanto oráculo de la IA alguno acertará algun dia...
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menéame