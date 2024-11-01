edición general
Berlanga: el hombre que convirtió el caos en un refugio de libertad

La historia de España no solo se escribió en los despachos y los libros; también se proyectó, a veces clandestinamente, en la penumbra de una sala de cine. Luis García Berlanga solía apuntar, medio en broma y medio en diagnóstico sociológico, que el español era “experto en sobrevivir al caos”. Y quizá por eso él mismo aprendió a moverse con sorprendente soltura en el orden asfixiante del franquismo. Esa paradoja —el cineasta que navega la rigidez desde el desorden— define buena parte de su obra. En aquellos años, mientras los censores buscaban.

Hablar de Berlanga sin citar a Rafael Azcona es quedarse muy corto, porque la genialidad es siempre obra de la unión de muchos talentos que se ponen a trabajar juntos y no habría sido lo mismo por separado: es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Azcona
#4 Yo no lo decía en un sentido político, tan solo como curiosidad que no conocía. De hecho, Carlos afirmaba que trabajó con su padre entre tramoyas.
Ayer me enteré de que el Carlos Berlanga de Alaska y Dinarama era su hijo y se me quedó el culo torcido.
#2 Hay más ejemplos como el de Chicho Sánchez Ferlosio que era hijo de un fundador de la Falange y el autor del Cara al sol y nadie lo pensaría viendo sus canciones: m.youtube.com/watch?v=I-XBQfyjBqs
El Verdugo o Plácido te la firman Billy Wilder y estaríamos hablando de una de las mejores películas de todos los tiempos.
