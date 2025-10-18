·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10037
clics
¿Cómo han hecho los 7 miembros del jurado del Premio Planeta para leerse 1320 libros?
9659
clics
VÍDEO | Esther Vaquero se vuelve viral con su reacción a la entrega del Premio Planeta a Juan del Val
7536
clics
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
6789
clics
Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público
4106
clics
Israelíes usan a un bebé como escudo humano para matar de hambre a niños palestinos
más votadas
444
El PP vuelve a las andadas: despide a los bomberos del Infoex pese al reconocimiento que les dio en los incendios de agosto
571
Israel asalta la sede del sindicato palestino PGFTU en Nablus y toma rehenes
388
Una diputada de Más Madrid, sobre Ayuso: “La infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres”
548
Ayuso viaja a Texas para reunirse con empresas y ver la Fórmula 1: "Sonríe, madrileño, pagas tú"
358
Once muertos, incluyendo siete menores, tras bombardeo israelí en Gaza, desoyendo el cese al fuego
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
27
clics
Berenjenas palestinas crecen en Madrid: cómo preservar el legado de un pueblo a través de sus semillas [=]
Artistas de Cisjordania y colectivos de Madrid se movilizan para mantener vivas variedades autóctonas de Palestina. El ejército israelí atacó el banco de semillas del país este verano.
|
etiquetas
:
banco semillas
,
palestina
10
3
2
K
93
cultura
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
2
K
93
cultura
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pazentrelosmundos
Trato de implantar [=] para indicar modo lectura y facilitar a golpe de vista el asunto y no tener que hacerlo en comentarios.
6
K
89
#2
RoberRenfu
#1
buena idea
1
K
28
#7
Antipalancas21
#1
De todas formas ya tienes uno que ha votado muro de pago, vendrán mas los hay buscadores de eso solamente
0
K
19
#14
pazentrelosmundos
#7
no problem, ahora reporto. Está aceptado por norma que muros porosos si están permitidos. Y me parece útil para loa usuarios que nos importa un mínimo los envíos y no quien y por qué.
@eirene
@admin
por consenso del Consejo Consultivo se aprobó que si eran aceptables estos envíos. Hay usuarios que aún no lo saben y hacen un uso erróneo (y parece que un poco malintencionado) de los votos.
0
K
18
#9
cosmonauta
*
#1
Propongo [0-0] o algún otro geroglífico egipcio como el pato sin cabeza
0
K
16
#15
Antipalancas21
#9
Por eso votas muro de pago.
0
K
19
#16
Antipalancas21
#13
Nazis y asesinos dictadores de derechas,
0
K
19
#11
UnoYDos
*
#8
Eso no lo convierte en variedades autoctonas. De hecho si no te fijas, lo mas probable es que lo que comas sea de fuera. Estas mezclando habitos con biología.
1
K
18
#3
UnoYDos
Pregunto desde la ignorancia. Porque no se el tiempo que se requiere que algo este en un sitio para llamarlo local. Según veo en la wiki las semillas originariamente se llevaron desde el noreste de la india al norte de Africa. ¿Es correcto decir autóctono?
1
K
14
#4
ombresaco
#3
no se el tiempo que se requiere que algo este en un sitio para llamarlo local.
El que convenga a tus intereses, y peor todavía si hablamos de personas, colonizadores, paises...
0
K
11
#5
Lusco2
#3
Los pimientos de Padrón no son originarios del país gallego ,pero se adaptaron al clima local e pican e outros non
0
K
7
#6
pazentrelosmundos
#3
cuando a través de tiempo, modificación se envuelve a partir de ello o derivados cultura, tradición y forma parte de la vida.
En Asturias tenemos el pote y les fabes, endémicas de Sudamérica, con el tiempo forman parte de nuestra cultura y tradición. Pasa con más productos.
1
K
25
#8
ombresaco
#6
judías, tomate, pimiento, patatas... la base de nuestra alimentación tiene menos de 500 años
0
K
11
#10
UnoYDos
*
#6
EDIT: perdon te leí mal, iba a decir lo mismo que tu.
Añadir que me hubiese gustado mas que el articulo profundizase en la historia de la semillas y no en las recetas en las que se pierde.
0
K
7
#12
Gadfly
Tremenda chorrada
0
K
7
#13
Somozano
#12
Deja que los rojos se diviertan hombre
Ellos necesitan levantarse cada mañana pensando que están salvando el mundo a poder ser sin moverse de casa
Son como marquesas de 1905 haciendo rifas por los pobres para coleccionar buenas obras y subir más rápido al cielo
Que hay en el cielo progre?
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
@eirene @admin por consenso del Consejo Consultivo se aprobó que si eran aceptables estos envíos. Hay usuarios que aún no lo saben y hacen un uso erróneo (y parece que un poco malintencionado) de los votos.
En Asturias tenemos el pote y les fabes, endémicas de Sudamérica, con el tiempo forman parte de nuestra cultura y tradición. Pasa con más productos.
Añadir que me hubiese gustado mas que el articulo profundizase en la historia de la semillas y no en las recetas en las que se pierde.
Ellos necesitan levantarse cada mañana pensando que están salvando el mundo a poder ser sin moverse de casa
Son como marquesas de 1905 haciendo rifas por los pobres para coleccionar buenas obras y subir más rápido al cielo
Que hay en el cielo progre?