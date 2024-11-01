Benidorm ante el abismo: el TSJCV blinda una indemnización urbanística de 333 millones, más del doble de su presupuesto

El Ayuntamiento de Benidorm se enfrenta a la crisis financiera más grave de su historia reciente tras una resolución judicial que deja sus cuentas al borde del colapso. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia que blinda definitivamente una indemnización urbanística millonaria a favor de las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Atricap Investment SL por los convenios del sector APR-7 de Serra Gelada.