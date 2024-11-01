Benidorm ante el abismo: el TSJCV blinda una indemnización urbanística de 333 millones, más del doble de su presupuesto

El Ayuntamiento de Benidorm se enfrenta a la crisis financiera más grave de su historia reciente tras una resolución judicial que deja sus cuentas al borde del colapso. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia que blinda definitivamente una indemnización urbanística millonaria a favor de las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Atricap Investment SL por los convenios del sector APR-7 de Serra Gelada.
| etiquetas: valencia , benidorm , urbanismo , justicia
Otra cosa no habrá en este país pero abogados tenemos a patadas.
Y el resto a pagar.
La libertad es esto.
El Ayuntamiento firmo un convenio y luego se lo salto por el forro.
"En 2003, el entonces gobierno local del PP de Vicente Pérez Devesa firmó un acuerdo con los propietarios de los terrenos de Serra Gelada para anticiparse a su futura protección como parque natural, trasladando la edificabilidad de esos suelos a otros sectores urbanizables del municipio; una decisión muy controvertida, rechazada entonces por el PSOE, que advirtió de que se
… » ver todo el comentario
Las empresas privadas llegaron a un acuerdo firmando un convenio. Convenio que se incumplio. Y las empresas privadas hicieron valer el convenio que se habia firmado.
Las empresas privadas, al menos en este caso, hacen valer lo firmado. No tienen culpa de nada.
Sí, hablo de corrupción.