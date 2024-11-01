edición general
9 meneos
41 clics
Benidorm ante el abismo: el TSJCV blinda una indemnización urbanística de 333 millones, más del doble de su presupuesto

Benidorm ante el abismo: el TSJCV blinda una indemnización urbanística de 333 millones, más del doble de su presupuesto

El Ayuntamiento de Benidorm se enfrenta a la crisis financiera más grave de su historia reciente tras una resolución judicial que deja sus cuentas al borde del colapso. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia que blinda definitivamente una indemnización urbanística millonaria a favor de las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Atricap Investment SL por los convenios del sector APR-7 de Serra Gelada.

| etiquetas: valencia , benidorm , urbanismo , justicia
7 2 0 K 90 actualidad
8 comentarios
7 2 0 K 90 actualidad
#3 DatosOMientes
En estos casos la gente que ha causado la derrota de la Administración (permitiendo algo que no era acorde a la legislación) debería ser responsable pecuniariamente de las decisiones que tomaron.
6 K 69
Gry #4 Gry
#3 Totalmente. Tienen básicamente lo que equivale a presupuesto ilimitado para comprobar la legalidad de las decisiones que toman.

Otra cosa no habrá en este país pero abogados tenemos a patadas.
1 K 30
Andreham #2 Andreham
Los que firmaron esos documentos disfrutando de su paguita vitalicia como el que ha matado a 230 personas y su secretario.

Y el resto a pagar.
5 K 59
Supercinexin #1 Supercinexin
Empresas Privadas ganándole la mano a la Administración y todos a pagar cientos de millones al Señor Privado. El desmantelamiento total de la sociedad en favor de la Mafia.

La libertad es esto.
1 K 23
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
#1 No te has leido la noticia, ¿verdad?

El Ayuntamiento firmo un convenio y luego se lo salto por el forro.

"En 2003, el entonces gobierno local del PP de Vicente Pérez Devesa firmó un acuerdo con los propietarios de los terrenos de Serra Gelada para anticiparse a su futura protección como parque natural, trasladando la edificabilidad de esos suelos a otros sectores urbanizables del municipio; una decisión muy controvertida, rechazada entonces por el PSOE, que advirtió de que se

…   » ver todo el comentario
1 K 27
Mikhail #6 Mikhail
#5 Creo que es exactamente lo que está diciendo. Infiltrados en las administraciones públicas trabajando para que empresas privadas se lleven lo que no les pertenece a costa de lo que es de todos.
0 K 7
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#6 El mismo paisano que aprobo el convenio (desde la oposicion) fue el mismo que lo incumplio (cuando llego a alcalde con el voto de los ciudadanos).

Las empresas privadas llegaron a un acuerdo firmando un convenio. Convenio que se incumplio. Y las empresas privadas hicieron valer el convenio que se habia firmado.
Las empresas privadas, al menos en este caso, hacen valer lo firmado. No tienen culpa de nada.
0 K 16
Mikhail #8 Mikhail
#7 Habría que ver en qué condiciones se firmó ese convenio. Demasiadas veces una administración da concesiones a sabiendas que son ilegales para "ayudar" a los "pobres ciudadanos particulares" con completa impunidad.
Sí, hablo de corrupción.
0 K 7

menéame