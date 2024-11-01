edición general
Beneficios del Magnesio y la Vitamina K2 en la Formación Ósea y la Osteoporosis

El Magnesio y la Vitamina K2 forman una dupla esencial para la densidad de tus huesos. El magnesio es clave porque se encarga de activar la Vitamina D y, además, impulsa la formación de nuevo tejido óseo. Por su parte, la Vitamina K2 funciona como un guía de precisión biológico, garantizando que el calcio se dirija y se asiente correctamente en el hueso, previniendo su acumulación en las arterias. Esta acción conjunta genera una sinergia que no solo es preventiva, sino que resulta fundamental para combatir y revertir la pérdida ósea.

9 comentarios
#4 Afro
Ideal para gente enferma.
cosmonauta #1 cosmonauta
Pues ale, a comer nueces y pipas de calabaza. No hace falta que compréis ninguna de esas mierdas que recomienda el meneo.

Y recordad que el magnesio es laxante. Luego no os quejéis si os vais pagas abajo después de automedicaros.
Furiano.46 #2 Furiano.46
#1 hay varios tipos de magnesio. No deberías generalizar.
Por otro lado a ver si sacas las vitamina D del las pipas.... Ánimo
cosmonauta #3 cosmonauta *
#2 10 minutos de sol al día.

El principal consejo que deberías dar, y asumo que el blog es tuyo, es pedir consejo medico y evitar la automedicación.
#5 Popsandbangs
#3 no creo que tomar suplementos alimenticios se pueda considerar automedicarse.
Furiano.46 #6 Furiano.46
#3 no no tengo blog. Deberías informarte antes de dar lecciones. En más de la mitad de las regiones en épocas de invierno no es suficiente el sol: o por la contaminación o por la escasez de este. A los médicos se le pide consejo para medicamentos. Esto son SUPLEMENTOS, totalmente seguros ( la vitamina D es liposoluble y sí hay que tener cuidado pero existen cantidades totalmente seguras.)
cosmonauta #7 cosmonauta
#6 20 minutos entonces, o un huevo frito.
Furiano.46 #8 Furiano.46
#7 o tomar 4000UI de vitamina D que es totalmente seguro.
#9 Desolate
Y ojo que los suplementos de vitamina C también dan flojera intestinal. Lo sé por experiencia (por lo menos a mí).
