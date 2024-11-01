edición general
4 meneos
2 clics
El beneficio de invertir en restaurar la naturaleza multiplica por 10 al coste

El beneficio de invertir en restaurar la naturaleza multiplica por 10 al coste

La restauración de la naturaleza es una inversión estratégica para la seguridad, la prosperidad y la estabilidad de Europa, según el Consejo Asesor Científico de las Academias Europeas. El coste sería de unos 150.000 millones de euros, mientras que el beneficio generado sumaría 1,8 billones de euros, debido a que se reduciría el riesgo de catástrofes, se estabilizarían los sistemas alimentarios e hídricos y disminuirían los costes sanitarios y de recuperación.

| etiquetas: restauración , naturaleza , europa , beneficio
3 1 0 K 41 MAmbiente
1 comentarios
3 1 0 K 41 MAmbiente
#1 Pitchford
La restauración de la naturaleza tiene un difícil camino con las actuales tendencias políticas en Europa. Esperemos que siga adelante a pesar de ello.
1 K 26

menéame