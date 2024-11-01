Son esos belicistas de salón que apoyan y aplauden las guerras, pero las quieren lejos y que los muertos los pongan otros. Ayer, escuché de pasada en una pieza de un informativo en la que se decía que, si bien gran parte de los estadounidenses está en contra de esta guerra que se ha inventado su presidente, están a favor de ir a pelear, pero no de que haya bajas entre los suyos. Después de siglos de conflictos bélicos que han dejado una cantidad casi incalculable de muertos y heridos, los nuevos yanquis descubren que esto no es el Call of Duty.