Bélgica baja los impuestos a la electricidad y se los sube al gas (fra)

El gobierno federal llegó a un acuerdo presupuestario poniendo fin a semanas de incertidumbre. Después de largas negociaciones, los impuestos especiales sobre el gas natural aumentarán. "Esto alcanzará la misma cantidad que si hubiéramos aumentado el tipo del IVA del 6 al 12%", afirmó Bart De Wever. Por tanto, las facturas de calefacción de los hogares con gas aumentarán. "A cambio, se aplica el mismo principio, pero a la baja, a la electricidad, con una reducción de los impuestos especiales equivalente a una reducción del IVA del 12 al 6%"
Belgica tiene la electricidad carisima. Un absurdo. Es logico que tengan que cambiar alho.
España tiene la energia mas barata de europa. No hay comparación.
En la subasta diaria estamos en la media, 5 más baratos que España, 4 al mismo nivel y 11 más caros.
Incluso Bélgica tiene la subasta más barata que nosotros
