Bélgica baja los impuestos a la electricidad y se los sube al gas (fra)

El gobierno federal llegó a un acuerdo presupuestario poniendo fin a semanas de incertidumbre. Después de largas negociaciones, los impuestos especiales sobre el gas natural aumentarán. "Esto alcanzará la misma cantidad que si hubiéramos aumentado el tipo del IVA del 6 al 12%", afirmó Bart De Wever. Por tanto, las facturas de calefacción de los hogares con gas aumentarán. "A cambio, se aplica el mismo principio, pero a la baja, a la electricidad, con una reducción de los impuestos especiales equivalente a una reducción del IVA del 12 al 6%"