Bélgica baja los impuestos a la electricidad y se los sube al gas (fra)

El gobierno federal llegó a un acuerdo presupuestario poniendo fin a semanas de incertidumbre. Después de largas negociaciones, los impuestos especiales sobre el gas natural aumentarán. "Esto alcanzará la misma cantidad que si hubiéramos aumentado el tipo del IVA del 6 al 12%", afirmó Bart De Wever. Por tanto, las facturas de calefacción de los hogares con gas aumentarán. "A cambio, se aplica el mismo principio, pero a la baja, a la electricidad, con una reducción de los impuestos especiales equivalente a una reducción del IVA del 12 al 6%"

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
En Bélgica bajan los impuestos a la electricidad (que producimos en Europa) y se los suben al gas natural (que tenemos que comprar a Putin, Trump...). Es lo que hay que hacer... y justo lo contrario a lo que hacemos aquí, con un Gobierno totalmente pro-gas
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 Las centrales de gas aportaron en generación de electricidad alrededor del 17,6 % en 2024.
#3 gadish
#1 cuando no sabes de lo que hablas :palm:
Belgica tiene la electricidad carisima. Un absurdo. Es logico que tengan que cambiar alho.
España tiene la energia mas barata de europa. No hay comparación.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 España no tiene la energía más barata de Europa.
En la subasta diaria estamos en la media, 5 más baratos que España, 4 al mismo nivel y 11 más caros.
Incluso Bélgica tiene la subasta más barata que nosotros
www.energyprices.eu/

Precio con impuesto y sin impuesto zona Entso-E
thingler.io/map
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 Y aquí tienes todos los datos de los precios final al consumidor de los 27 países de la UE, no sólo precio subasta, también tasas o peajes e impuestos
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity  media
