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¿Por qué a Begoña Gómez no le quitan el pasaporte? Porque Peinado no se lo ha pedido y además porque no tiene porqué hacerlo
Explicación de un abogado de por qué Begoña Gómez ni tiene que entregar el pasaporte ni se esperaría que lo hiciera.
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:
begoña gomez
,
pasaporte
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#4
EldelaPepi
Es alucinante la forma que tienen de referirse a una mujer a la que no se le ha podido imputar ningún delito hasta ahora, despues de años investigándola por si encontraban algo, sin ningún éxito.
Hablan de ella como si fuera Al Capone.
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#12
xyzzy
#4
Pero Ayuso, MAR, NarcoFeijoo, el novio de Ayuso, Cospedal, Camps, .... esos son respetable.
Qué tipo de educación hay que recibir para salir así de tarado? Son mayoría los cabrones.
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#1
Nividhia
Comentario personal para dar contexto: el abogado del video es abiertamente de derechas y antisanchista.
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#2
HeilHynkel
#1
Se le nota.
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#5
yoma
Muy simple, se les suele retirar cuando hay riesgo de fuga, en este caso no procede.
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#6
Nividhia
#5
Sí, pero los extremocentristas estan diciendo que eso que tu dices ha ocurrido y que simplemente Begoña se ha negado a entregarlo.
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#11
fremen11
#5
Exacto, riesgo de fuga de la mujer del Presidente del Gobierno actualmente en el cargo, la posibilidad solo entra en las "mentes frías".......
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#3
jaramero
Para joder a la derechusma
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#7
Nies
Seguramente el que pregunto por el pasaporte de Begoña Gomez temia que huyera en el Falcon con los millones de dinero venezolano por la venta de droga a algún país gobernado por dictadores zurdos. A ver que se inventan ahora.
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#8
Eukherio
*
#7
Creían que no volvería de China. Y no bromeo, era lo que insinuaban varios en redes del riesgo de no haberle quitado el pasaporte.
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#10
Nividhia
#8
cada vez que hay un viaje de Estado lo dicen, que no vuelve. De hecho hubo una semana de locatis total en la que Begoña Gomez se fue a Londres que decian que se habia ido a Londres y de ahi se habia fugado a Republica Dominicana.
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#9
Asimismov
No le piden el pasaporte porque no hay caso y cada auto del Repeinado se publica cuando Sánchez sale al extranjero.
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Hablan de ella como si fuera Al Capone.
Qué tipo de educación hay que recibir para salir así de tarado? Son mayoría los cabrones.
Se le nota.