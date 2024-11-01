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¿Por qué a Begoña Gómez no le quitan el pasaporte? Porque Peinado no se lo ha pedido y además porque no tiene porqué hacerlo

¿Por qué a Begoña Gómez no le quitan el pasaporte? Porque Peinado no se lo ha pedido y además porque no tiene porqué hacerlo  

Explicación de un abogado de por qué Begoña Gómez ni tiene que entregar el pasaporte ni se esperaría que lo hiciera.

| etiquetas: begoña gomez , pasaporte
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
EldelaPepi #4 EldelaPepi
Es alucinante la forma que tienen de referirse a una mujer a la que no se le ha podido imputar ningún delito hasta ahora, despues de años investigándola por si encontraban algo, sin ningún éxito.
Hablan de ella como si fuera Al Capone.
5 K 65
xyzzy #12 xyzzy
#4 Pero Ayuso, MAR, NarcoFeijoo, el novio de Ayuso, Cospedal, Camps, .... esos son respetable.
Qué tipo de educación hay que recibir para salir así de tarado? Son mayoría los cabrones.
0 K 11
Nividhia #1 Nividhia
Comentario personal para dar contexto: el abogado del video es abiertamente de derechas y antisanchista.
3 K 47
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Se le nota.
1 K 32
yoma #5 yoma
Muy simple, se les suele retirar cuando hay riesgo de fuga, en este caso no procede. :troll:
3 K 46
Nividhia #6 Nividhia
#5 Sí, pero los extremocentristas estan diciendo que eso que tu dices ha ocurrido y que simplemente Begoña se ha negado a entregarlo.
1 K 34
#11 fremen11
#5 Exacto, riesgo de fuga de la mujer del Presidente del Gobierno actualmente en el cargo, la posibilidad solo entra en las "mentes frías".......
1 K 13
#3 jaramero
Para joder a la derechusma xD
1 K 19
Nies #7 Nies
Seguramente el que pregunto por el pasaporte de Begoña Gomez temia que huyera en el Falcon con los millones de dinero venezolano por la venta de droga a algún país gobernado por dictadores zurdos. A ver que se inventan ahora.
2 K 19
#8 Eukherio *
#7 Creían que no volvería de China. Y no bromeo, era lo que insinuaban varios en redes del riesgo de no haberle quitado el pasaporte.
2 K 31
Nividhia #10 Nividhia
#8 cada vez que hay un viaje de Estado lo dicen, que no vuelve. De hecho hubo una semana de locatis total en la que Begoña Gomez se fue a Londres que decian que se habia ido a Londres y de ahi se habia fugado a Republica Dominicana.
0 K 14
Asimismov #9 Asimismov
No le piden el pasaporte porque no hay caso y cada auto del Repeinado se publica cuando Sánchez sale al extranjero.
0 K 12

menéame