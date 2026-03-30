Un bebé de 5 meses, al hospital tras ser atacado por un perro en Abanilla: le mordió en la cabeza cuando iba en el carricoche

El bebé era paseado por sus familiares en un carricoche cuando el can se abalanzó sobre él y le mordió en la cabeza, apuntan las mismas fuentes. Tras ello, el animal se fue corriendo. No ha trascendido de qué raza era o si, en el momento del suceso, se encontraba solo por la vía pública o iba junto a una persona.Fuentes próximas apuntaron que es habitual que en zonas rurales así haya vecinos que tengan sueltos a sus animales, sin bozal, sin percatarse de que esta práctica puede suponer un riesgo para otras personas.