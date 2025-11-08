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Beatriz Manzano, psicóloga: «El vínculo con un animal se construye igual que con una persona»

Beatriz Manzano, psicóloga: «El vínculo con un animal se construye igual que con una persona»

La familia multiespecie es algo mucho más frecuente de lo que se piensa. Al menos, en lo que a vínculo se refiere. Beatriz Manzano, psicóloga clínica, investigó los lazos de este tipo de relaciones: «Mientras que sí se estudiaban las familias monoparentales o con divorcios conflictivos, las multiespecie, donde los animales se reconocen como un miembro más, no se habían abordado tanto», reconoce. Se ha descartado que sean personas más solitarias o con patologías psiquiátricas o psicológicas, sino que tiene que ver con el vínculo que se crea.

| etiquetas: beatriz manzano , psicóloga , vínculo , familia , animal , persona
2 1 0 K 28 Psicología
5 comentarios
2 1 0 K 28 Psicología
Pertinax #1 Pertinax *
He tenido perro durante décadas. Si alguien hubo de de morir de esa mi supuesta familia sin que nos costase un riñón, fue el perro.
1 K 29
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Algo que hemos defendido durante años desde la asociación de zoofilos unidos.
1 K 24
#3 Pitchford
¿Serán los vínculos con las IAs tan fuertes como con los animales o más, especialmente si van en robots humanoides superhumanizados?
0 K 18
#5 Frank39
Quien está solo o sola, y tiene un animal de compañía y lo cuida y estima, tendrá un amigo de por vida, y que incluso dará la vida por su "dueño". O también, si tienes una o varias mascotas en casa, por largo tiempo, acaban siendo uno o unos más de la familia, no sé qué tiene de raro.
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menéame