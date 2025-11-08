Beatriz Manzano, psicóloga: «El vínculo con un animal se construye igual que con una persona»

La familia multiespecie es algo mucho más frecuente de lo que se piensa. Al menos, en lo que a vínculo se refiere. Beatriz Manzano, psicóloga clínica, investigó los lazos de este tipo de relaciones: «Mientras que sí se estudiaban las familias monoparentales o con divorcios conflictivos, las multiespecie, donde los animales se reconocen como un miembro más, no se habían abordado tanto», reconoce. Se ha descartado que sean personas más solitarias o con patologías psiquiátricas o psicológicas, sino que tiene que ver con el vínculo que se crea.