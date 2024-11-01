BEAT: viaje al pasado o al rock progresivo de la banda ochentera de King Crimson

En 2024, la idea que rondó por la mente de Adrian Belew durante mucho tiempo, se hizo realidad. Así fue cómo nació BEAT, el grupo de rock progresivo que buscaba reinterpretar en vivo la música de los ochenta de King Crimson. Se trataba de mantener viva la llama de aquella época. Lo que salió, al final, fue una clase magistral de King Crimson, reviviendo su música pero con una nueva impronta. Allí teníamos al citado Adrian Belew, una voz y una guitarra que venían del grupo original de King Crimson; a Toni Levin, que era muchas cosas