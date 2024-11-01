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BEAT: viaje al pasado o al rock progresivo de la banda ochentera de King Crimson

BEAT: viaje al pasado o al rock progresivo de la banda ochentera de King Crimson

En 2024, la idea que rondó por la mente de Adrian Belew durante mucho tiempo, se hizo realidad. Así fue cómo nació BEAT, el grupo de rock progresivo que buscaba reinterpretar en vivo la música de los ochenta de King Crimson. Se trataba de mantener viva la llama de aquella época. Lo que salió, al final, fue una clase magistral de King Crimson, reviviendo su música pero con una nueva impronta. Allí teníamos al citado Adrian Belew, una voz y una guitarra que venían del grupo original de King Crimson; a Toni Levin, que era muchas cosas

| etiquetas: banda , king , crimson , musica , rock , ochentera
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4 comentarios
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Cuñado #1 Cuñado *
Allí teníamos al citado Adrian Belew, una voz y una guitarra que venían del grupo original de King Crimson; a Toni Levin, que era muchas cosas, además de ser un bajo que procedía del mismo grupo; y a Steve Vai, guitarra, y Danny Carey, batería, ambos procedentes de Tool.

Sí, Steve Vai pilló el bus en Tooledo :shit:
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#2 diablos_maiq
#1 ufff, ya pensaba que era de Toolvox :-S
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FlautaDeCaña #3 FlautaDeCaña *
4 musicazos, incluyendo a Impossible guitars , el bajista de Peter Gabriel, el batería de Carole King y el ex guitarrista de Frank Zappa o Talking Heads

Vamos, que la historia de cada uno merecía mejor trato en el artículo
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#4 Bronconeumonía
#3 Es que vaya barbaridad esos cuatro.
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menéame