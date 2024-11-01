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El BCE mantiene tipos pero activa las alarmas: "La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo"

El BCE mantiene tipos pero activa las alarmas: "La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo"

El Banco Central Europeo ha decidido mantener sin cambios sus tipos de interés y reafirma su compromiso de llevar la inflación al 2% a medio plazo, en un contexto de creciente incertidumbre global para el crecimiento y la estabilidad de precios por el conflicto en Irán. La decisión llega, sin embargo, con alerta de inflación en curso.

| etiquetas: bce , inflación , tipos de interés , hipotecas
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4 comentarios
8 2 0 K 99 actualidad
oceanon3d #2 oceanon3d
Los buitres butroneros al asecho.
1 K 23
#3 tierramar *
#2 Con la escusa de la guerra nos robaran todo lo que puedan, como Montoro en la crisis del 2008: que nos aplicaba recortes a la población pero él y sus amigos hacian negocio, o con la crisis del Covid, en la que miembros del PPSOE con la smascarillas y la Ursula con las vacunas han hecho negocio.
0 K 15
cosmonauta #4 cosmonauta *
Para el blackfriday, el banco me ofrecía un crédito hasta 80k, preconcebido, sin condiciones, con un 4 y algo de TAE.

Hoy no pasan de 30k y condicionado. Sin condiciones, se van al 7.

Vamos a flipar
0 K 15
#1 Dav3n
Si solo fuera la inflación...

En fin, es el mejor momento de dar las gracias a todos los políticos europeos y a sus sabias decisiones geopolíticas.
0 K 13

menéame