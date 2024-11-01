El BCE mantiene tipos pero activa las alarmas: "La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo"

El Banco Central Europeo ha decidido mantener sin cambios sus tipos de interés y reafirma su compromiso de llevar la inflación al 2% a medio plazo, en un contexto de creciente incertidumbre global para el crecimiento y la estabilidad de precios por el conflicto en Irán. La decisión llega, sin embargo, con alerta de inflación en curso.
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Hoy no pasan de 30k y condicionado. Sin condiciones, se van al 7.
Vamos a flipar
En fin, es el mejor momento de dar las gracias a todos los políticos europeos y a sus sabias decisiones geopolíticas.