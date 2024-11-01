Baute y Corina: Ejemplares en conducta y agradecimiento

Estos días tuvimos la fiesta venezolana en la que una muchedumbre estaba tan, tan, tan contenta y agradecida por haber recibido un trato VIP en España, que prorrumpieron en cánticos rancistas. Sus promotores, líderes en honestidad y agradecimiento ante los privilegios que han recibido frente a otros sectores de inmigración: cuando invitas a alguien dándole lo mejor que tienes, y su respuesta es la falta de respeto
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www.youtube.com/watch?v=f6pnPUy-Hrs
Así de miserable y codiciosa es.
El objetivo real de este viaje era para los invitados recaudar fondos y para los invitadores atizar a Sánchez. Ni más ni menos.
Dicho esto, queda claro que en su mente enferma, su color de piel más blanquecino le da un status superior.....España se puede limpiar el culo con sus disculpas, en mi opinión debería ser expulsado de España para siempre, no sin antes ser juzgado por delito de odio.