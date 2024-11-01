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Baute y Corina: Ejemplares en conducta y agradecimiento

Baute y Corina: Ejemplares en conducta y agradecimiento

Estos días tuvimos la fiesta venezolana en la que una muchedumbre estaba tan, tan, tan contenta y agradecida por haber recibido un trato VIP en España, que prorrumpieron en cánticos rancistas. Sus promotores, líderes en honestidad y agradecimiento ante los privilegios que han recibido frente a otros sectores de inmigración: cuando invitas a alguien dándole lo mejor que tienes, y su respuesta es la falta de respeto

| etiquetas: baute , corina , machado , conductas , agradecimiento
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6 comentarios
9 2 0 K 126 politica
vicus. #1 vicus. *
Se puede estar de acuerdo o en descuardo con las políticas de determinado gobierno, pero si vienes de un país que te ha tratado mal y vienes a cagarte en el país que te dio facilidades para que puedas vivir mejor, incluso con más privilegios que otros por venir de Venezuela, cosa con la que no estoy de acuerdo, pues, cállate la puta boca o si no, vuelve a tu país, que ahora parece que hay más libertad.
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josde #4 josde *
Declarar a los dos personas non gratas para España, son cerdos Venezolanos golpistas.
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#2 HangTheRich
Judas Corina ha dicho que le parece bien que USA bombardee a la gente que quiere representar. ¿Que mas se puede esperar de alguien tan ruin?
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karakol #6 karakol
#2 Puedes esperar que venda hasta la última piedra de Venezuela a cualquiera con dinero.

www.youtube.com/watch?v=f6pnPUy-Hrs

Así de miserable y codiciosa es.
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#3 txepel *
A ver, las cosas claras. Si el objetivo del viaje era aumentar la presión y concienciación internacional sobre Venezuela no tiene ni pies ni cabeza que no quieras reunirte con el gobierno de un país europeo. ¿Alguien se imagina a Puigdemont rechazando una invitación del gobierno alemán?

El objetivo real de este viaje era para los invitados recaudar fondos y para los invitadores atizar a Sánchez. Ni más ni menos.
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#5 Bravok1 *
Bueno, en primer lugar, creo que ha sido superinteligente enseñando al mundo lo racista de mierda escoria humana que es, estoy seguro que va a ser genial para su carrera musical...

Dicho esto, queda claro que en su mente enferma, su color de piel más blanquecino le da un status superior.....España se puede limpiar el culo con sus disculpas, en mi opinión debería ser expulsado de España para siempre, no sin antes ser juzgado por delito de odio.
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menéame