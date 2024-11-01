Baute y Corina: Ejemplares en conducta y agradecimiento

Estos días tuvimos la fiesta venezolana en la que una muchedumbre estaba tan, tan, tan contenta y agradecida por haber recibido un trato VIP en España, que prorrumpieron en cánticos rancistas. Sus promotores, líderes en honestidad y agradecimiento ante los privilegios que han recibido frente a otros sectores de inmigración: cuando invitas a alguien dándole lo mejor que tienes, y su respuesta es la falta de respeto