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Batteram hymn of the police whistle blower  

Un informante no confidencial mintió a la policía para salir de un apuro. Los agentes del sheriff del condado de Adam cometieron un error al creer la mentira. Allanaron mi casa, no encontraron nada, se negaron a pagar los daños y presentaron una demanda contra mí por ejercer mi libertad de expresión. ￼Este es mi juicio en una canción. Espero que la disfruten.

| etiquetas: afroman , will , bring , to , ya
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5 comentarios
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  2. themarquesito #2 themarquesito
    #1 Esto es digno de mandarlo al sub Temazos
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  3. sxentinel #3 sxentinel *
    #2 Sientete libre de moverlo. :-D

    Pensaba precisamente en ti cuando subí el tema, sabia que lo apreciarias. :-D
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  4. themarquesito #4 themarquesito
    #3 ¡Cómo no me iba a gustar algo con la música de Battle Hymn of the Republic!
    Movido queda
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  5. sxentinel #5 sxentinel
    #4 Muchas thnkius.
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menéame