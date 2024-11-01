Batteram hymn of the police whistle blower  

Un informante no confidencial mintió a la policía para salir de un apuro. Los agentes del sheriff del condado de Adam cometieron un error al creer la mentira. Allanaron mi casa, no encontraron nada, se negaron a pagar los daños y presentaron una demanda contra mí por ejercer mi libertad de expresión. ￼Este es mi juicio en una canción. Espero que la disfruten.