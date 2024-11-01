La 'batería más fiable del mundo' conserva el 80% de su capacidad tras recorrer 1.800.000 km y sufrir 3.000 ciclos de carga ultrarrápida

En el vídeo titulado “Carga 5C: 1.000.000 km es fácil”, la empresa china ha demostrado que su batería es, posiblemente, la más resistente y duradera del mundo. En las pruebas, esta ha demostrado que apenas sufre un deterioro significativo, ya que puede conservar el 80% de su capacidad tras recorrer casi 2 millones de kilómetros y sometiéndola a pruebas altamente extremas