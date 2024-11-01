edición general
La 'batería más fiable del mundo' conserva el 80% de su capacidad tras recorrer 1.800.000 km y sufrir 3.000 ciclos de carga ultrarrápida

En el vídeo titulado “Carga 5C: 1.000.000 km es fácil”, la empresa china ha demostrado que su batería es, posiblemente, la más resistente y duradera del mundo. En las pruebas, esta ha demostrado que apenas sufre un deterioro significativo, ya que puede conservar el 80% de su capacidad tras recorrer casi 2 millones de kilómetros y sometiéndola a pruebas altamente extremas

elgranpilaf #6 elgranpilaf
Putos chinos estos, que nos copian todo y luego lo venden más barato
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
#_2 el pack completo. No falla.
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Alguno aún dirá que su Opel Corsa hacía 3.000.000 de Km sin averías.
sleep_timer #3 sleep_timer
#1 No se si tantos km, pero por lo que cuesta esa batería, descontando inflación, te podrías comprar 10 opel corsa del 1995.
#2 Febrero_2026 *
Ya estamos con la noticia mamporrera china del día.

Una noticia para reenviar un vídeo publicitario de una empresa privada que vuelve a prometer lo que luego no hacen.

Supongo que en algún momento los fanboys se darán cuenta de que la publicidad les toma por tontos.
#5 Cuchifrito
#2 CATL esa empresa vende humos que nunca cumple lo que promete...
Hay que reírse...
