La Batalla del Marne y un vuelo que cambió el curso de la historia

El avance alemán parecía imparable: los franceses se prepararon para defender París y los ingleses para evacuar sus tropas en los puertos del Canal de la Mancha. Y entonces el teniente francés Watteau despegó para hacer su célebre vuelo de reconocimiento el 2 de septiembre de 1914 a bordo de un aeroplano Bleriot IX. Su misión consistía en escrutinar los movimientos del ala derecha del ejército invasor.Le bastaron un par de pasadas para ver que los alemanes habían cambiado de plan y el ala derecha marchaba hacia el este en lugar de rodear París