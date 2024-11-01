'La batalla cultural sobre la vivienda se está ganando' (CAT)

La situación de la vivienda en Barcelona no es única, está pasando a más ciudades porque la vivienda se ha convertido en un activo financiero. Es un vehículo de inversión: comprar casas no para vivir en ella, sino para que den unos beneficios.
Esa batalla la tenemos perdida mientras la gente vote lo que vota.
Y este verano de vacaciones por países de sudamérica, en poblaciones es muy alejadas de grandes ciudades, también tenían ese problema especialmente en el centro de esas poblaciones. Es como si grandes fondos estuviesen comprando todo lo barato que haya en cualquier sitio.
Nos hará falta una herramienta.
El problema es el sistema... Cómo vas a ganar la batalla dentro del sistema si no te pones en plan China?
Ya sabéis, capitalismo extremo chino.