edición general
2 meneos
8 clics

'La batalla cultural sobre la vivienda se está ganando' (CAT)

La situación de la vivienda en Barcelona no es única, está pasando a más ciudades porque la vivienda se ha convertido en un activo financiero. Es un vehículo de inversión: comprar casas no para vivir en ella, sino para que den unos beneficios.

| etiquetas: vivienda , barcelona , batalla , cultural
1 1 0 K 22 politica
4 comentarios
1 1 0 K 22 politica
#2 perej
Claro, solo falta la batalla legal, o sea que los mierdas de politicos del PPPSOE, y del PNV y de casi todos los partidos, regulen a favor del ciudadano.
Esa batalla la tenemos perdida mientras la gente vote lo que vota.
2 K 38
Connect #3 Connect
Lo de la escalada de precios de la vivienda ocurre incluso en Hungría, un país que se está despoblando, poco, pero no sube. Por tanto, ya no es un caso de presión sobre un territorio, sino de especulación, incluso en zonas donde no debería haber presión por una vivienda.

Y este verano de vacaciones por países de sudamérica, en poblaciones es muy alejadas de grandes ciudades, también tenían ese problema especialmente en el centro de esas poblaciones. Es como si grandes fondos estuviesen comprando todo lo barato que haya en cualquier sitio.
0 K 17
rogerius #4 rogerius *
#3 Los ricos tienen dinero para comprar los bienes del planeta como seis o siete veces. Ese es el problema real. ¿Podemos los parias de la Tierra luchar contra eso?

Nos hará falta una herramienta.
0 K 16
#1 Dav3n
Pues nada, ya estaría, lástima que casi nadie se lo crea...

El problema es el sistema... Cómo vas a ganar la batalla dentro del sistema si no te pones en plan China?

Ya sabéis, capitalismo extremo chino.
0 K 13

menéame