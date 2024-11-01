Barrio 18, la violenta pandilla detrás del motín en tres cárceles y el asesinato de 9 policías en Guatemala

La violencia pandillera ha vuelto a causar estragos en Guatemala. Reclusos de la mara Barrio 18 tomaron el control de tres prisiones, secuestrando a unos 50 rehenes, mientras sus compañeros en libertad perpetraban una serie de ataques que dejaron nueve policías muertos y varios heridos el pasado fin de semana. Tras recuperar el mando de las cárceles, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró el estado de sitio por 30 días. Las primeras investigaciones apuntan a que Barrio 18 llevó a cabo la ofensiva bajo la dirección de su líder.