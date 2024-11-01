Barcos falsean sus datos de seguimiento fingiendo vínculos con China para cruzar el Estrecho de Ormuz (ING)

Buques en el Estrecho de Ormuz falsean sus datos de seguimiento (AIS) fingiendo vínculos con China para evitar ataques de Irán, que bloqueó la ruta tras bombardeos de EEUU e Israel. Según Marine Traffic y Kpler, barcos usan etiquetas como "dueño chino" pese a no serlo. Unos 30 buques han empleado esta táctica ante una crisis que redujo el tráfico de 138 barcos diarios a cifras mínimas, elevando el crudo a +100$. Mientras Francia prepara escoltas, Irán advierte que la inseguridad persistirá hasta que cese el conflicto actual.
