edición general
7 meneos
9 clics
Barcos falsean sus datos de seguimiento fingiendo vínculos con China para cruzar el Estrecho de Ormuz (ING)

Barcos falsean sus datos de seguimiento fingiendo vínculos con China para cruzar el Estrecho de Ormuz (ING)

Buques en el Estrecho de Ormuz falsean sus datos de seguimiento (AIS) fingiendo vínculos con China para evitar ataques de Irán, que bloqueó la ruta tras bombardeos de EEUU e Israel. Según Marine Traffic y Kpler, barcos usan etiquetas como "dueño chino" pese a no serlo. Unos 30 buques han empleado esta táctica ante una crisis que redujo el tráfico de 138 barcos diarios a cifras mínimas, elevando el crudo a +100$. Mientras Francia prepara escoltas, Irán advierte que la inseguridad persistirá hasta que cese el conflicto actual.

| etiquetas: barco , datos , ais , falso , china , cruzar , ormuz
6 1 0 K 87 actualidad
6 comentarios
6 1 0 K 87 actualidad
jm22381 #5 jm22381
#2 Para varias cosas: Evitar choques (un petrolero tarda kilómetros en frenar o girar), gestión de atascos en puertos, baliza de rescate, vigilancia de flotas pesqueras,...
0 K 20
jm22381 #1 jm22381
Otros directamente están apagando sus trasnpondedores y apareciendo al otro lado del estrecho. Hay gente muy loca...
0 K 20
azathothruna #2 azathothruna
#1 Siempre me he preguntado, para que los transpondedores?
Lo veo util en rutas poco concurridas, o "entretenidas" pero en otros sitios no le veo chiste.
0 K 17
Gry #4 Gry
¿Es delito o algo apagar el transpondedor en zona de guerra?
0 K 15
calde #6 calde
Qué ganas de llevarse un misilazo...
0 K 15
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Menuda esta liando el SUBNORMAL del risketto....

Ah, no! Que juega al ajedrez en 5D....

En serio: menudo subnormal.
0 K 10

menéame