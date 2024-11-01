edición general
7 meneos
24 clics
Un barco romano con todo su cargamento intacto de ánforas de garum encontrado frente a las costas del golfo de Tarento en el Jónico

Un barco romano con todo su cargamento intacto de ánforas de garum encontrado frente a las costas del golfo de Tarento en el Jónico

Se ha descubierto el pecio de una gran nave oneraria romana, una auténtica bestia de carga de la Antigüedad, preservada de forma excepcional en el lecho marino junto a su valioso cargamento. La noticia, mantenida en estricto secreto durante meses...La nave, de dimensiones considerables, transportaba un cargamento homogéneo de ánforas destinadas al transporte de garum, la preciada salsa de pescado fermentado que constituía un bien de lujo y un elemento fundamental en la dieta y la economía del mundo antiguo.

| etiquetas: naufragio , ánforas , garum , tarento
6 1 0 K 86 Roma
2 comentarios
6 1 0 K 86 Roma
Gry #2 Gry
Aún me enteré hace poco de que el garum romano era básicamente lo mismo que las salsas de pescado asiáticas que encuentras en el supermercado.

La salsa Worcestershire también se parece pero los ingleses le echan más marranadas.
1 K 30
obmultimedia #1 obmultimedia
Esas ánforas eran para la salsa de llave ácida de ese momento.
1 K 21

menéame