Al banquillo por estafar más de 72.000 euros en consumiciones en discotecas de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este miércoles a un hombre acusado de estafar más de 72.000 euros en consumiciones en dos discotecas madrileñas, en las que se ganó la confianza de los responsables para no tener que pagar al momento, sino mediante unas transferencias que nunca se hicieron efectivas.
Espero que le llegue absolución o el indulto. Aunque mejor la absolución, porque si el asunto es muy burdo, el juez puede considerar que no hay delito de estafa.