Al banquillo por estafar más de 72.000 euros en consumiciones en discotecas de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este miércoles a un hombre acusado de estafar más de 72.000 euros en consumiciones en dos discotecas madrileñas, en las que se ganó la confianza de los responsables para no tener que pagar al momento, sino mediante unas transferencias que nunca se hicieron efectivas.

Barney_77 #1 Barney_77
Las mejores estafas las de Madrid. Ahora bien, quien roba a un ladron tiene cien años de perdon y tambien, hay que ser gilipollas para dejar que te estafen 72000 pavazos en copas, que en Madrid son como 7 copas dejadas a fiar.
#10 espartino
#1 por 36€ ya le paro los pies cañita brava a Torrente. 72.000€ en cubatas. Al final va a ser verdad lo de que si no vas a discos te podrías comprar un ferrari.
Supercinexin #2 Supercinexin
No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan un cubata en la mano. Mis respetos y mi admiración a éste caballero.
Barney_77 #3 Barney_77 *
#2 Ya ves... Solo por la dedicacion y capacidad de persuasion, este buen hombre deberia ser elevado a los altares. Grande por devolverles la jugada con la misma moneda a estos estafadores de la noche
Connect #4 Connect
Pues que quieres que te diga. Es admirable la capacidad de persuasión! :-D
a69 #6 a69
Pensaba que el estafador era el de la discoteca y su garrafón...
GeneWilder #7 GeneWilder
Un máquina. 72.000 pavos en cubatas.
alfema #9 alfema
¿No tenían un cartel de "Hoy no se fía, mañana sí"?
Equidislate #5 Equidislate *
No era por vicio, es que tenia sed el muchacho. Aplaudo a este justiciero discotequero.

Espero que le llegue absolución o el indulto. Aunque mejor la absolución, porque si el asunto es muy burdo, el juez puede considerar que no hay delito de estafa.
#8 Rixx
MAR? :troll:
