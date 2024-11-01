edición general
Los bancos que prestaron 178.500 millones para centros de datos de IA han empezado a cubrirse: ya no se fían de su propia deuda

Deutsche Bank y Morgan Stanley están buscando formas de protegerse de la deuda que han extendido para construir centros de datos de IA, según el último reporte de Ed Zitron en el que hace una notable crítica al boom de la IA y al mercado bursátil en el que deuda y análisis complacientes están inflando una burbuja insostenible, según su análisis. Ambos bancos están contemplando las "transferencias sintéticas de riesgo". Es un mecanismo que permite vender la exposición crediticia de préstamos a otros inversores mientras mantienen los pré

#1 aPedirAlMetro
"Es un mecanismo que permite vender la exposición crediticia de préstamos a otros inversores"
¿Pasarle la patata caliente, el marrón a terceros ?
Buen momenot para ignorar todo producto de inversiones exotico que el banco ofrezca xD
#2 Jointhouse_Blues
#1 Como han hecho toda la vida. Le pondrán un nombre guay como 'participaciones preferentes,' y a pillar incautos.
#4 taSanás
#2 alguien dijo subprime?
#7 Urasandi
#4 justo pensaba en eso
#5 taSanás
#1 siempre es buen momento para ignorar lo que ofrezca el banco
#6 GanaderiaCuantica
#1 tampoco exageremos… trocearan esa deuda y la venderán como parte de otros paquetes de inversión. Nada raro que no se haya visto antes :troll:
#8 elTieso
Esto es lo que hicieron con las hipotecas subpryme y acabaron creando una crisis del copón en 2008.
#9 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#8 Y esto puede acabar aun peor, porque en 2008 no teniamos al fascismo soplandonos en la nuca en la mayoria de los paises. Que lo unico que evita que la economia en USA entre en resecion es precisamente la burbuja de la IA , como reviente aquello puede acabar como el rosario de la aurora.
#3 solojavi
Preparad la cartera, éstas inversiones fallidas solemos pagarlas los que no hemos participado en ellas.
