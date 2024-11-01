edición general
9 meneos
127 clics

Los bancos de leña no son inspiradores, son una señal de colapso[ENG]

La América rural conoce la verdad mucho antes que el resto del país. Nada se derrumba de golpe. Simplemente deja de funcionar primero en zonas pequeñas, mientras que todos los demás lo llaman penuria local. Por eso son importantes los bancos de madera —como un banco de alimentos, pero para combustible—. Son la señal más clara de que los sistemas básicos de este país ya han fallado.

| etiquetas: eeuu , rural , banco , leña , solidaridad , colapso
8 1 0 K 110 politica
9 comentarios
8 1 0 K 110 politica
Gry #3 Gry *
Que utilicen la IA para escribir un artículo sobre el colapso cuando es una de las principales causas del aumento del precio de la electricidad no deja de tener su gracia. xD
1 K 27
#4 parladoiro *
#3 lo pone el artículo que es una causa de la debilidad de la red eléctrica.
Personalmente no distingo cuando está escrito por IA, cuando solo está editado por IA para seguir una guía de estilo a la que se da visto bueno o cuando alguien por costumbre ya escribe así, y menos en inglés.
0 K 10
Gry #5 Gry *
#4 Últimamente he estado charlando demasiado con IAs y leer un par de párrafos me basta para distinguirlas.

Sobre todo cuando no se han molestado en guiarlas adecuadamente para cambiar su estilo "por defecto". Tienen tendencia utilizar siempre las mismas estructuras y formas de expresarse: "No por desidia, no por falta de ganas, sino por mero aburrimiento" :-P
0 K 16
#8 parladoiro *
#5 suerte que tienes que solo sea últimamente, a menos que últimamente sean 5 años. GPT-2 ya fue usado masivamente y ahí aún lo distinguía. Ahora hay gente que directamente escribe así.
0 K 10
skaworld #2 skaworld
Que los que tienen dediquen una parte de sus recursos a los que se encuentran en necesidad es caridad y esta bien
Que los que tienen dediquen una parte de sus recursos a los que se encuentran en necesidad es socialismo y esta mal

shalalele shalala
1 K 23
Asimismov #6 Asimismov
#2 la diferencia entre caridad y solidaridad parte el mundo en dos mitades.
1 K 23
azathothruna #1 azathothruna *
Vuelven a sus origenes amish / peregrinos
Mientras los "sucios/inferiores amarillos" ya empiezan a vivir en viaje a las estrellas.
La guerra de las galaxias esta muy sobrevalorado, y empiezo a pensar que asi era antes de que Darth Mickey se la comiera.
0 K 17
kukusu #9 kukusu *
editado
0 K 9
#7 SantanaS
El número de oenegés de un país da la medida del fracaso del estado.
0 K 7

menéame