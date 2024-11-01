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Banco Santander titulizará hasta 92.000 millones de riesgo para acelerar la rentabilidad

El banco empaquetará y colocará carteras de riesgo equivalentes al 14,6% de su balance.

| etiquetas: santander , deuda
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3 comentarios
3 0 0 K 33 Economía
cosmonauta #1 cosmonauta
Huele a preferentes :-D
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Edheo #2 Edheo
#1 Huele a "peligro" inminente
No es mi banco, y no se porqué, aún así, debería preocuparme, dice mi instinto
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ochoceros #3 ochoceros
Enhorabuena a esos empleados del Santander encargados de contar mil y una milongas para vender ese producto a quien tenga sus ahorros en el banco. Tienen el infierno ganado y se merecerían un Núremberg.

Vigilad las cuentas de vuestros mayores.
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menéame