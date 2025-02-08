edición general
Banco Sabadell gana 1.775 millones en 2025 (-2,8%) y recomprará acciones por 800 millones

Banco Sabadell cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 1.775 millones de euros, un 2,8% menos que en 2024, y ha anunciado un plan de recompra de acciones de 800 millones, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes. El banco ha explicado que el resultado se debe a los extraordinarios de 2024 y que sin su efecto, el beneficio neto habría crecido un 3,4% interanual. Asimismo, ha señalado que la recompra de acciones ya cuenta con la autorización del Banco Central Europeo (BCE)...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
normal, entre otras cosas, se dejó un pastón comprándose TSB (filial británica del Santander) y huntando generosamente a sus accionistas (reparto de dividendos) para evitar que les saliera a cuenta aceptar el canje de acciones por el BBVA y que éstos aceptaran la OPA hostil. incluso así, saca buen beneficio, aunque inferior al del ejercicio anterior. lo explican bien en la noticia, así:

La entidad ha recordado que esta recompra se suma a los 700 millones distribuidos en dividendos a cuenta de los resultados de 2025, y que se le debe añadir el dividendo de 50 céntimos por acción por la venta de TSB, por lo que distribuirá uno 4.000 millones a sus accionistas en 12 meses.
0 K 11
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
DATO CURIOSO en cuanto a morosidad: "684 millones de euros, a activos inmobiliarios problemáticos" (hipotecas que concedió y dejaron de pagar los clientes)
0 K 11
taSanás #3 taSanás
a una media de deuda de hipoteca de 100.000 euros, salen muchos activos
0 K 8

