El banco estadounidense JP Morgan financia la militarización europea

El banco estadounidense JP Morgan financia la militarización europea

Movilizado en Ucrania, el principal banco estadounidense, JP Morgan, mantiene su apoyo a DSR, el banco de la OTAN. El banco tiene la intención de duplicar su gigantesca iniciativa estadounidense de inversión en seguridad nacional por valor de 1,5 billones de dólares. “Como empresa, seguimos invirtiendo mucho en negocios relacionados con la defensa,...-JP Morgan ya ha metido las manos en los esfuerzos militares del continente europeo. Ucrania le encargó al banco que movilizara inversores privados, al mismo tiempo que Blackrock, el brazo financie

#2 Horkid
Nos robaron en la crisis del 2008, y ahora con el rearme la banca vuelve a las andadas. El rearme es otro gran robo a los europeos por parte de empresas estadounidenses: Jp Morgan, industria armamentistica,...
Y lo más loco: estamos comprando armas al país del que nos tenemos que defender (EEUU) y encima enriqueciendo sus empresas!!
#6 Barriales
#2 te suena Groenlandia?. Pues eso va todo esto.
#1 Horkid
Tenemos el mismo estado de ánimo en Europa -ya sea en Alemania, Francia o Reino Unido- y queremos dar el mayor apoyo posible”, dice Conor Hillery, director del banco, que estuvo de paso por París justo en el momento de la reunión de la “coalición de voluntarios” convocada por Macron.
El primer despliegue operativo se realizará en Reino Unido este mismo año, incluido un apoyo particular al complejo militar industrial.
Además, Hillery reafirma su apoyo al proyecto DSR, que en las capitales…   » ver todo el comentario
#4 Horkid *
Los yanquis nos roban con el rearme: encima lo va a gestionar un banco estdounidense; es probable que en la medida en que la desdolarización avance, el dolar pierda valor, y se quede en puro papel impreso; ¿Quienes creen que vamos a pagarlo? Los europeos!! Más nos vale que espabilemos, a este paso EEUU nos va a arrastrar en su caída www.meneame.net/story/patron-colapso-7-etapas-ee-uu-esta-etapa-5
azathothruna #5 azathothruna
Venderan armas, para luego perder.
berkut #3 berkut
Ahí está SU negocio
