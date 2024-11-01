El banco central de China prolonga su racha de compra de oro hasta los 14 meses, con unas reservas que superan los 319 000 millones de dólares (Eng)

El Banco Popular de China (PBOC) ha continuado con su agresiva estrategia de acumulación de oro, aumentando sus reservas por decimocuarto mes consecutivo en diciembre de 2025. Las reservas de oro alcanzaron los 74,15 millones de onzas troy finas (aproximadamente 2306 toneladas) a finales de mes, lo que supone un ligero aumento con respecto a los 74,12 millones de onzas de noviembre. El valor de estas reservas se disparó hasta los 319 450 millones de dólares.