El banco central de China prolonga su racha de compra de oro hasta los 14 meses, con unas reservas que superan los 319 000 millones de dólares (Eng)

El Banco Popular de China (PBOC) ha continuado con su agresiva estrategia de acumulación de oro, aumentando sus reservas por decimocuarto mes consecutivo en diciembre de 2025. Las reservas de oro alcanzaron los 74,15 millones de onzas troy finas (aproximadamente 2306 toneladas) a finales de mes, lo que supone un ligero aumento con respecto a los 74,12 millones de onzas de noviembre. El valor de estas reservas se disparó hasta los 319 450 millones de dólares.

cocolisto
Eso es lo que más le preocupa al trompas,que el reminbi chino tiene un soporte tangible que el dolar basado en la confianza no tiene y cada día menos viendo los tumbos que da la economía norteamericana.La crisis mundial está al caer y no va a ser pequeña.
3
#1 Tronchador.
Buena época para ser ciudadano en China. Mala época para serlo en occidente.
2
UsuarioXY
#1 no sé qué haces aquí, corre!
0
#5 Tronchador.
#3 No se Chino.
1
UsuarioXY
#5 no es problema, seguro que en la amable democracia china te acogen encantados y te enseñan lo necesario.
0
#7 Usuario2026
#1 ser chino es una putada con valores europeos y estan bastante jodidos pero su calidad de vida no ha hecho mas que subir. Su gobierno ha mejorado el nivel de vida de 1000 millones de personas mientras que nuestros dirigentes hacen el ridiculo.

No nos gusta y no es sostenible pero han ganado y sus valores humanos son mejores que el "salvese quien pueda y sino eres un perdedor" yanki.
0
#4 Review
Al 2026 se le está poniendo cara de 2008
2
#8 bibubibu
Los chinos se están preparando para el futuro.
0

