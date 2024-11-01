edición general
Bañarse en Canarias es un riesgo sanitario", advierte el colectivo ecologista ATAN

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) condenó recientemente a España por incumplir la Directiva de aguas residuales urbanas, destacando 12 puntos críticos en Tenerife de 29 nacionales, con deficiencias en colectores, tratamiento y control.

kwisatz_haderach #1 kwisatz_haderach
Este tema me pone enfermo, QUE ES TENERIFE!!!!!, es un problema endemico de tenerife! y su maldita corrupcion insular, que se chupan todo el dinero del gobcan en sus cosas para hacer ricos a sus padrinos locales mientras el resto de islas sobrevive con lo minimo....

y el tema este de las aguas negras del sur de tenerife lleva DECADAS, se gastan dinero en estudios y estudios, sin hacer obras reales por que afectaria a sus negocios...

Es una verguenza, el resto de las islas se han gastado…   » ver todo el comentario
3 K 39
#2 j-light
#1 Hay zonas en las Canteras que tienen ese problema de cuando en cuando, si llueve mucho. De hecho, desemboca el barranco de la Ballena ahí mismo. Pero bueno, no son aguas residuales.
0 K 11
kwisatz_haderach #4 kwisatz_haderach
#2 y es lo que he dicho, momentos puntuales, es imposible controlar barrancos de kilometros de largo que tienen una gran densidad de poblacion a lo largo de su cause y tienen cientos de posibles fuentes de contaminación, pero es eso, puntual que hay que tener en cuenta.
0 K 15
#7 j-light
#4 Sí, quería comentarlo porque es verdad que es un tema recurrente en islas que viven del turismo. Pero se ve que en TFE está peor gestionado. Como dices, a estas alturas, debería de estar solucionado. Hubo emi
#3 Garbns
Garbns #3 Garbns
#1 tampoco te creas que es la panacea por aquí.. telde, la isleta, las canteras, casi todo el norte..
0 K 10
kwisatz_haderach #5 kwisatz_haderach
#3 bueno, el norte sufre de pequeños nucleos urbanos en zonas dificiles, pero el grueso de pueblos grandes se han canalizado bien.

El caso de telde es .... complicado, sufrieron tanta corrupcion durante una decada (vivo cerca donde se suicidó la anterior alcadesa cuando empezaron a salir los pufos) que hay obras "facturadas" pero que nunca se hicieron, o se hicieron muy mal, pero al final es un problema de desbordamiento con lluvias, que se esta haciendo obras ahora mismo.
#6 Garbns
Garbns #6 Garbns
#5 No te quito la razón, al final era quejarme tb de la corrupción e ir pegando patadas al problema para que se lo coma el siguient gobierno...

Al final la isla que está mejor cuidada es la gomera con curbelo xD

Al final la isla que está mejor cuidada es la gomera con curbelo xD
0 K 10
kwisatz_haderach #8 kwisatz_haderach
#6 normal, poca poblacion y como en la Palma, solo viven guriis jubilados que solo quieren tranquilidad, un poco locales y muchisimas casas vacias, que pagan impuestos, pero que sus ocupantes viven en tnf xD (la de amigos mios de tnf que te dicen "Si, yo tengo la casa de mi abuela en la gomera, voy de vez en cuando para desconectar, o mis padres aun tienen la casa del tio X en la palma, para alguna fiesta...")
0 K 15

