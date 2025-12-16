·
Baleares prepara desgravaciones fiscales a los propietarios que no suban el alquiler en 2026
Prohens apela a la “responsabilidad” en la renovación de más de 24.000 contratos que caducan ese año
etiquetas
vivienda
mallorca
baleares
politica
#1
NPCMeneaMePersigue
Los trabajadores no encuentran casa, las empresas no encuentran trabajadores, para beneficio de alemanes borrachos.
#2
miraqueereslinda
Ni sé quién gobierna en Baleare, pero por fin leo una medida coherente. Rebajar la carga fiscal es la clave para frenar la inflación.
