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Bajo fuego iraní y dependientes de las armas de EEUU: Arabia y Catar necesitan a Trump para defenderse

Bajo fuego iraní y dependientes de las armas de EEUU: Arabia y Catar necesitan a Trump para defenderse

Dos de los vecinos de Irán cuyo territorio ha sido objetivo de sus misiles y drones mantienen una dependencia armamentística casi total de Estados Unidos. Las bases de EEUU en Arabia Saudí y en Catar, así como instalaciones petroleras en ambos países, han sido objetivo de los misiles y drones iraníes desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí. Los dos países tienen una muy buena relación diplomática con Estados Unidos, pero su dependencia va más allá, implica a su propia seguridad nacional, lo que explica también su papel en el

| etiquetas: arabia saudi , catar , necesitan , trump , defenderse
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5 comentarios
6 2 0 K 69 Guerras
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Pues están jodidos.
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josde #2 josde
#1 Pero mucho, les van a caer hostias pero muy gordas.
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manuelpepito #5 manuelpepito
Irán ha atacado a Arabia y a Catar porque Arabia y Catar han dejado que los yanquis ataquen desde allí a Irán sin piedad, que parece que esto lo han iniciado los iraníes.

Aquí el problema es que todos pensaban que Irán no iba a responder fuerte
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#3 Forestalx
Esto recuerda un poco al comienzo de la 1 guerra mundial. Había ganas.
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Spirito #4 Spirito
Para Irán es una guerra existencial; para EEUU es ya una guerra reputacional.
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menéame