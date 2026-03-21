Bajo fuego iraní y dependientes de las armas de EEUU: Arabia y Catar necesitan a Trump para defenderse

Dos de los vecinos de Irán cuyo territorio ha sido objetivo de sus misiles y drones mantienen una dependencia armamentística casi total de Estados Unidos. Las bases de EEUU en Arabia Saudí y en Catar, así como instalaciones petroleras en ambos países, han sido objetivo de los misiles y drones iraníes desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí. Los dos países tienen una muy buena relación diplomática con Estados Unidos, pero su dependencia va más allá, implica a su propia seguridad nacional, lo que explica también su papel en el